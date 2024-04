AMLO reacciona a huelga en UNISON: Respalda a trabajadores y derecho a la manifestación

Ciudad de México.- La Universidad de Sonora (UNISON) suma su segundo día con banderas rojinegras por huelga. Esta situación, sin acuerdos con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) y las autoridades universitarias, ha afectado a cerca de 40 mil estudiantes en los campus de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Caborca, Santa Ana y Nogales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló del caso.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 17 de abril del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador fue cuestionado sobre la huelga en la UNISON, en la que Sindicato de Académicos (Staus) votó por una prórroga para el 30 de abril para el emplazamiento a protesta en busca de negociar una solución. AMLO confesó que desconocía cuál era la situación en la Máxima Casa de Estudios de Sonora.

Banderas rojas afuera de la UNISON. Foto: Twitter

No, no tenía yo información, qué bien que estás dando a conocer esto [a la periodista]; no lo tratamos hoy en el Gabinete de Seguridad, pero ya lo vamos a revisar, ojalá y se llegue a un acuerdo, siempre pues hay una negociación, a ver si se logran prórrogas para tener más tiempo y llegar a un acuerdo", declaró el mandatario tabasqueño ante los medios de comunicación.