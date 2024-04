 Sindicato del Oomapas de Navojoa denuncia probable 'jineteo' de recursos públicos

Navojoa, Sonora.- Trabajadores del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) denunciaron un presunto 'jineteo' de recursos, esto debido a que sus aportaciones al Infonavit, no están siendo entregadas en tiempo y forma a la dependencia federal.

Por ello, el Sindicato de Trabajadores de Oomapasn, señaló que actualmente se encuentran laborando bajo protesta, ya que además de los pagos tardíos al Infonavit, la directiva del Organismo Operador no ha respetado su contrato colectivo de trabajo.

La denuncia

Como parte de su trabajo bajo inconformidad, el Sindicato de Trabajadores realizó un paro de labores, donde se manifestaron afuera de las instalaciones del Oomapasn sobre la calle Otero, para exigir que los pagos patronales de Infonavit, IMSS y del SAT, sean realizados en tiempo y forma, además de que los daños por intereses de pago tardío sean cubiertos por las autoridades municipales. Pero sobre todo, que se respete el contrato colectivo de trabajo.

Hemos tenido mucho tiempo batallando con los directivos de Oomapasn, ya tenemos casi todo el año de 2023 y lo que va de este pidiendo que realicen los pagos de Infonavit a tiempo, pero nos dicen que no hay dinero… No sabemos por qué no entregan las aportaciones de inmediato si a los compañeros se les descuenta puntualmente quincena tras quincena", indicó Guillermo Acosta Gastélum, líder sindical.