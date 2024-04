Ciudad Obregón: Comerciantes cuestionan avance del Programa de reordenamiento

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el reciente señalamiento, el pasado mes de marzo, del titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la región, Gustavo Cárdenas, sobre la falta de avances en el tema del reordenamiento del primer cuadro de Ciudad Obregón, informó que, tras reunirse con el alcalde Javier Lamarque Cano, se le notificó que este plan ya presenta avances.

Critican reordenamiento en Ciudad Obregón. Foto: Román González

En la reunión con el alcalde, nos presentó los avances, los cuales desconocíamos porque no se nos había informado, contemplando el inicio por la calle Galeana, con la ampliación de banquetas, colocación de bancas y un área peatonal de la calle Miguel Alemán a la Chihuahua”, señaló. Te podría interesar NAvojoa Capas de cal amenazan la infraestructura del Monumento Álvaro Obregón en Navojoa

Aun cuando ya se dio inicio a la reparación de la calle Galeana, el grueso de las mejoras a realizarse en el sector será a partir del segundo semestre del presente año.

Desconfianza en Ciudad Obregón

Pese a la promesa del actual mandatario Javier Lamarque Cano de que el reordenamiento del primer cuadro de la ciudad será realizado en este año, comerciantes de la zona han mostrado la preocupación de que sólo se trate de un distractor para las campañas electorales.

La verdad sí nos da mucho gusto ver que se trabaja en este proyecto, es algo que hemos pedido y que es muy necesario para el desarrollo de esta área comercial que es representativa de la ciudad, pero por lo mismo que siempre se nos ha prometido que se va a trabajar y al final no se cumple, existe esa duda de que no sea sólo para ‘taparle el ojo al macho’ como dicen, en unas semanas vamos a ver si hay avances”, declaró Emilio Muñoz, comerciante.

Por su parte, María Carmen Andrade, añadió que se espera por parte de los locatarios de la zona, que no sea una obra superficial y sea un proyecto bien planeado que incluya la reparación no sólo de la calle, sino del sistema hidrosanitario, recordando que en la zona es común que se presenten problemas de drenajes, así como la aplicación correcta del Reglamento de Comercio y Oficios en la vía pública, para todos.

Comentó que “esperamos que se hagan bien las cosas, porque realmente no hemos tenido un acercamiento como comerciantes con el municipio para conocer cuál es el proyecto que se piensa implementar, y no estamos en contra, al contrario, cualquier esfuerzo abona para que se tenga cada vez un mejor espacio, no sólo comercial sino turístico para los usuarios, que motive q que regresen a esta zona”, señaló.

Por su parte Luis Soto Carrillo, administrador de MerCajeme, recalcó la importancia de iniciar con el proyecto, puesto que se necesita mucho trabajo para poder reordenar el primer cuadro de la ciudad, debido a que son muchos factores que se tienen en contra, y es un problema que se debe de atender por todos los implicados en el tema, a fin de poder tener una certeza de lograr un avance real.

