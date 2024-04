Tiembla en México: Sismos en el Sur de Sonora alertan a la población; SSN informa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "¡No para de temblar en la zona!", fue el comentario de Karin Beckman en la red social de Facebook, luego de que SkyAlert informara sobre un sismo en el Mar de Cortés, al Sur del estado de Sonora, con magnitud 5.6, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Sin embargo, no fue el único temblor que sacudió a los sureños sonorenses este jueves 18 de abril del 2024.

De acuerdo con información de la cuenta oficial de X (antes Twitter) del SSN, el temblor más fuerte que se sintió en el Sur de Sonora este jueves tuvo su epicentro a 70 kilómetros al Este de Loreto en el estado de Baja California Sur, y su magnitud fue de 5.6 grados. Se reportó a las 09:12 horas, tiempo del Centro de México (08:12, local). Por su ubicación, el sismo también se percibió en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Sismo en el Sur de Sonora alerta a la población. Foto: Facebook

SISMO Magnitud 5.6 Localizado 70 kilómetros al ESTE de LORETO, BCS 18/04/24 09:12:37 Lat 26.16 Lon -110.66 Pf 10 kilómetros", señala el SMN

Debido a la fuerza del siniestro, fue necesaria la evacuación de más de mil personas de una Universidad de Cajeme, las oficinas de la Secretaría de Hacienda y la Agencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Ciudad Obregón. La Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora confirmó que, por fortuna, este sismo no dejó heridos ni víctimas mortales, no obstante, se mantuvieron actividades preventivas.

Tras el sismo de Baja California Sur de 5.2 grados reportado por el Servicio Sismológico Nacional frente a las costas, se realizaron acciones preventivas sin mayor novedad en 3 instituciones de Ciudad Obregón [...] sin que se registre reporte de daños hasta el momento. [...] Las acciones preventivas fueron en una universidad y oficinas gubernamentales en Ciudad Obregón", concluye el texto de Protección Civil Sonora.

Alerta: Reportan varios sismos en el Sur de Sonora

Cabe señalar que este no fue el único sismo reportado en el Sur de Sonora. Según la misma cuenta oficial del SMN, desde tempranas horas se percibieron movimientos telúricos en el Mar de Cortés, los cuales 'sacudieron' el municipio de Huatabampo y zonas cercanas; no obstante, no se emitió alerta por parte de Protección Civil. El más fuerte, según la dependencia, se dio a las 07:33 horas, tiempo del Centro, (6:33 local).

SISMO Magnitud 4.2 Loc 74 kilómetros al NORESTE de LORETO, Baja California Sur 18/04/24 07:33:41 Lat 26.22 Lon -110.64 Pf 8 km", señala el SMN.

Se invita a la población a estar alerta a los comunicados de Protección Civil, y recuerda que esta clase de fenómenos naturales no se pueden predecir, pero si se pueden crear estrategias de prevención y seguridad.

Fuente: Tribuna