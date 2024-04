ENTREVISTA: “Veo un estancamiento y Cajeme merece más”: Armando Alcalá

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.-Armando Alcalá Alcaraz es un hombre municipalista. Conoce de lo que adolecen los cajemenses y entiende que para cambiar lo que no está bien se necesita mucho trabajo, pero, sobre todo, se requiere orden. Alcalá ha decidido participar motivado por el reto de sacar al municipio del estancamiento. “Veo un Obregón comprimido”, confesó.

TRIBUNA conversó con el candidato a alcalde de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Sonora’. Se abordó la crisis en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), el estado de la policía municipal, el reordenamiento del centro, la falta de recaudación y otros temas como el abstencionismo electoral.

"Cajeme merece más"

“Empecé a ver las cosas y no están bien. Veo un Obregón cada vez más comprimido, más estancado. En todos los temas. Los jóvenes estudian, pero se van a otro lado. El comercio local está más golpeado, la economía familiar cada vez más golpeada. Dejamos de tener cosas y empiezas a perder la capacidad de identidad y preguntas ‘¿bueno qué está pasando con mi ciudad?’”. El candidato externó que fue precisamente trabajando desde la sociedad civil que se dio cuenta del hartazgo que existe en la población.

¿Qué se necesita para que el Oomapasc funcione y se deje de tener una ciudad llena de drenajes colapsados?, se le cuestiona.

Necesitas empezar a dejar de gastar en cosas que no es precisamente el tema del servicio. Meterle mucho sentido social, para que el ciudadano pueda estar al corriente en los pagos, porque sé que deben de tener una cartera vencida mucho más alta. Sé que le deben al Distrito de Riego, pero fijate qué curioso la gente paga el agua y la que no paga se la cortan, y ellos tienen años que le deben”, explicó que el Oomapasc necesita “cabeza y orden” administrativo.

“La realidad de lo que está pasando con los drenajes es falta de mantenimiento, porque no hay el equipo, no porque la gente tenga la culpa”, sentenció.

En la crisis que vive la policía municipal, Alcalá lo tiene claro, no hay solución mientras no se admita el problema. “Primero que nada aceptar que hay un problema. La policía municipal al final de cuentas su función es la proximidad social y la prevención del delito y la verdad es que la policía no está haciendo esa función, no porque no quiera, si no porque así lo han estado practicando. ¿Ha tenido resultado? No sé, se lo dejo al criterio. Es un problema que se tiene que resolver de raíz, porque lleva tiempo resolverlo. Se tiene que trabajar en dos frentes, uno la dignificación de la policía municipal y no va a ser con un aumento apresurado después de que se suscitó una lamentable situación y a un mes de la elección lo hacen para querer contentarlos”, refirió Alcalá.

El candidato explicó que una de sus propuestas es crear un fideicomiso con los ingresos del primer cuadro de la ciudad, dígase multas, permisos, entre otros, y que sea manejado por los empresarios y con ello generar las condiciones a corto plazo para que en unos años se tenga una policía realmente pagada. “Que no sea un programa de un gobierno de tres años, que llegue para quedarse”. Alcalá también señaló que es importante la reconstrucción del tejido social, sobre todo apoyar a los jóvenes, que tengan los espacios para hacer deporte, para desarrollarse en el ámbito cultural.

Uno de los principales problemas de Cajeme es que los ciudadanos no pagan sus prediales, no pagan el agua, no hacen sus contribuciones, porque dicen que no sienten que sus impuestos sean bien utilizados. ¿Cómo hacer para que el cajemense cumpla con su parte?, se le pregunta. Armando Alcalá recordó que cuando estuvo frente al Oomapasc logró detener el crecimiento de la cartera vencida y aumentó la recaudación mensual a base de trabajo social.

Íbamos con los deudores más grandes y platicábamos, se hacía un compromiso, es a base de trabajo social. Tenemos que recaudar más, pero eso se tiene que ver, tienen que desaparecer los drenajes, que la gente vea más máquinas Aquatech trabajando. (...) Necesitamos cambiar la forma de atención, de cobrar y de cómo atiendes a tu cliente”.

Se necesita orden

“Todo se resume en orden y respeto. Hacer la función que te corresponde. Orden en el Oomapasc, orden en la cuestión de la policía municipal, en el Ayuntamiento también orden. El orden implica hacer revisiones de la estructura, del personal, como en una empresa. Quisiera decir que Armando Alcalá tiene una varita mágica para acabar con los problemas del municipio en tres años, pero la verdad no es así, es un gran reto, pero se puede, se puede mejorar muchísimo”, explicó el candidato.

También habló sobre la falta de trabajo con la sociedad civil, “tiene que haber trabajo en común. Arrancamos este día con la sociedad civil organizada, con los empresarios, con las cámaras, con los agricultores, con todos los organismos de la sociedad civil que quieren que a Cajeme le vaya mejor, ya no hay que polarizar. Los que generan empleo son los que generan empleo, el Ayuntamiento es un facilitador, todos tenemos nuestro rol y si todos lo hacemos pues vamos a ganar”, afirmó.

Voto arrastre no le preocupa

Armando Alcalá dijo que no se siente preocupado por la tendencia al voto que pudiera generar el nombre de López Obrador. “Llega el presidente hace 6 años con unas circunstancias, pero esas circunstancias cambiaron. Y no es por criticar, pero lamentablemente los resultados no están. Quienes nos ven no podrán decir que no han pasado por situaciones difíciles. El poder adquisitivo está muy por debajo de lo que era antes, todo está caro. Servicios públicos deficientes, drenajes colapsados por todas partes. El tema de la seguridad no tiene ni pies ni cabeza y se les salió de control. Pero yo qué veo, qué palpo, incluso las encuestas ni me gustan, yo no mando a hacer encuestas. Yo lo que tacto, es lo que siempre he hecho, el trabajo del terreno, territorial, de contacto directo y lo que veo es mucho hartazgo”.

Alcalá explicó que al final de cuentas ve un gran despertar de la sociedad que ve que las cosas no funcionaron y se agudizó en Cajeme. “¿De verdad quisiera votar por un partido que porque se dice que traen arrastre, pero teniendo todos estos indicadores que me hacen ver que no estoy viviendo dignamente? Pues no, por eso es mi slogan, porque Cajeme merece más”.

