Pese a amenazas de muerte, candidato del PAN en San Luis Río Colorado rechaza protección

San Luis Río Colorado, Sonora . - El clima político en San Luis Río Colorado, Sonora, se ha visto sacudido por una decisión valiente y polémica del actual candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía, Norberto Corona. En un evento de arranque de campaña durante la noche del 21 de abril, Corona declaró públicamente su decisión de declinar la protección ofrecida, luego de recibir amenazas de muerte.

En una grabación compartida en redes sociales, se puede ver a Corona expresando su firme postura: "yo no puedo solicitar y aceptar protección que ya me ofrecieron porque ya me amenazaron de muerte, no la puedo aceptar porque yo no puedo andar protegido si mi gente y la ciudadanía no tiene un policía que los ande cuidando", por lo que dicha declaración reflejaría la preocupación del candidato por la seguridad de los ciudadanos de San Luis Río Colorado.

A pesar de los rumores en redes sociales sobre una supuesta declinación de su candidatura, las cuentas oficiales de Corona aún lo mantienen como candidato. Además, el mismo día de su declaración, el postulante compartió su agenda en redes sociales, confirmando su participación en eventos programados.

Durante el mismo evento en el que rechazó la protección, Corona también enfatizó su compromiso con la seguridad de la ciudadanía: "yo necesito protección y proteger a toda la ciudadanía, proteger a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros nietos, yo voy a hacerlo y se los voy a cumplir".

Ante las preocupaciones expresadas por Corona, el gobierno de Sonora, a través del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, aseguró que la seguridad de los candidatos y candidatas está garantizada. "Toda la colaboración del Gobierno del Estado para atender y que se sientan seguros en su integridad física, siempre que ellos lo manifiesten vamos a estar atentos", fueron las palabras de Salazar Razo.

Norberto, también conocido como Chobys por ser empresario de un negocio de tacos, fue ratificado como candidato por la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, que integra al PAN, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En un contexto similar, en Sonora, el candidato al municipio de Átil, Juan Francisco Calderón, canceló el inicio de su campaña programado para el domingo 21 de abril debido a "motivos de fuerza mayor", sin ofrecer detalles sobre la cancelación del evento. Calderón es candidato por el Partido Sonorense (PS).

