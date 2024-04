"¡Tú me torturaste!": Confrontan a exgobernador Javier Corral en foro de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el foro Retos en el Combate a la Corrupción realizado en Ciudad Obregón, Sonora, este martes, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, fue abordado por un hombre del público identificado como Cristopher James Barousse. Corral expresó su aprecio y gratitud hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, relatando que fue invitado personalmente por él para formar parte de su Gobierno.

Según Corral, el presidente le reconoció por su labor en en el Estado de Chihuahua, destacando que ningún otro gobernador había realizado acciones similares. Sin embargo, Barousse se levantó de su asiento y cuestionó directamente al expanista, afirmando que Corral lo había perseguido, encarcelado y torturado, resultando después absuelto por las autoridades.

Y cuando me enteré trabajando aquí, en el Estado de Sonora, que venías, dije: yo creo que es una buena oportunidad para venir a decirte, en tu cara, que todo lo que estás diciendo, desafortunadamente, no lo aplicaron. No mientas a la población. Tú estás diciendo que recuperaste dinero, pero ¿sabes cuánto dinero recuperaste en material penal?, cero pesos. Ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel lo ganaste", aseveró.

Antes de ser sacado del lugar donde se le realizaba el evento, Barousse dijo a gritos: "Desafortunadamente, y te lo quiero decir en la cara, yo no te tengo miedo. No voy a permitir que sigas mintiendo, no voy a permitir que sigas torturando. Tú me torturaste".

Barousse explica sus motivos

Después de acusarlo de torturador y mentiroso, Cristopher James Barousse desafió a Javier Corral a debatir sobre la Operación Justicia, mostrando una sentencia a su favor. Barousse confirmó que se encontró con Corral en el centro de conferencias de Ciudad Obregón, esperó a que el exgobernador hiciera su exposición y fue entonces cuando Corral lo mencionó a él y no tardó en defenderse.

Me esperé un rato para escuchar qué mentiras decía… comenzaron a decir que iba a decir que era corrupto y todo eso... así fue empezó a decir en el micrófono y fue cuando ya lo increpé haciendo referencias, diciendo que había recuperado dinero, que los corruptos habían liberado a gente y fue cuando le increpé aparte con sentencia absolutoria que había ganado porque este tipo de personaje no pueden seguir así", dijo.

Agregó: "No es un tema que si es contra Morena o contra Claudia (Sjeinbaum), no, es de él que deje de mentir, Javier me quitó todo menos el miedo, no es personal es simplemente que no siga haciendo referencias a mi persona, ni hacia las tropelías que cometió en su supuesto fallida operación justicia",

Por último anunció que hay denuncias contra Javier Corral, "contra quien resulte responsable están metidas en la fiscalía desde hace años fiscalía general del estado y fiscalía general de la república algunas, desde hace años" dijo y confirmó que se trata de un daño moral "también esas denuncias ya están metidas todas, tiempo al tiempo por eso con papel en mano ya absuelto fue que se lo dije en la cara y lo reté un debate"

Fuente: Tribuna