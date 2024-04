Sanciones para peatones existen en el reglamento de Cajeme, pero no las hacen valer

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque son parte de la Ley de Tránsito Municipal de Cajeme, las administraciones no ponen en práctica las sanciones a peatones, y tampoco aplican los programas suficientes para evitar los accidentes y promover la correcta cultura vial

Los peatones, al igual que los conductores de vehículos, son usuarios de la vía pública, y como tales tienen una serie de derechos, pero también obligaciones, sin embargo la falta de aplicación del reglamento por parte del Gobierno ha derivado en un bajo índice de cultura vial en Cajeme.

Eduardo Soto Arganza, excomandante de Tránsito y coordinador del Escuadrón Vial Independiente, detalló que muchos accidentes surgen de falta de precaución de los propios peatones que salen en medio de automóviles, cruzan por medio de la calle, lo hacen de forma distraída y aun cuando el Artículo 1 de la Ley de Tránsito Municipal estipula que las normas aplican tanto a los peatones y conductores, esto no se cumple al no ejercer las sanciones a los transeúntes infractores.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al primer trimestre de 2024 se tiene un incremento en el número de accidentes reportados del 37.16 por ciento con relación al mismo periodo de 2023, así como que desde el pasado mes de octubre los reportes mensuales de estos incidentes rebasan la centena de casos con un promedio de 107 siniestros por mes.

Sanciones a peatones sí existen

La ley de Tránsito contempla sanciones para peatones, sin embargo, es un tema que desgraciadamente las administraciones no han querido tomarlo como tal por la afectación o la cuestión mediática, (…) sí es una situación regulada, nada más que no se hecho una campaña en sí para sancionar, o al menos informar las obligaciones de los peatones como usuarios de la vía pública", declaró Soto Arganza.

Del mismo modo recordó que si bien el departamento de Tránsito Municipal no aplica las sanciones o amonestaciones a peatones, el reglamento estipula en su Capítulo Quinto, Artículos 27 y 28 las obligaciones y prohibiciones que tienen los transeúntes, entre las se encuentran que deberán cumplir que en los lugares donde haya semáforos funcionando, deberán respetar las indicaciones de los mismos; cruzar los carriles de circulación solamente en las esquinas u otros lugares permitidos marcados en el pavimento y hacerlo siempre en forma directa a la banqueta.

Así como que se prohíbe el cruzar entre vehículos estacionados; caminar con carga que les obstruya la visibilidad y el libre movimiento, efectuar colectas en los carriles de circulación, sin la autorización de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; abordar vehículos fuera de la banqueta o en más de una fila; cruzar frente a vehículos en tránsito, detenidos momentáneamente para bajar o subir pasaje o cruzar las calles fuera de las zonas peatonales, entre otras.

Sobre lo anterior, Soto Arganza, explicó que el propio reglamento advierte que las sanciones por faltas o violaciones al mismo puede ameritar una sanción administrativa o multa la cual tendría que aplicarse por el equivalente a una Unidad de Medida y actualización vigente, multiplicado por el número que aparece como sanción en la Ley de Ingresos vigente del municipio.

El reglamento marca que el ayuntamiento manejará las políticas, lo cual lo faculta para aplicar la ley, entre ellas está que hay una sanción y que el peatón puede ser merecedor a esta en caso de faltar a las normas, sin embargo, no se ha aplicado alguna en la historia del municipio, que yo tenga conocimiento", apuntó.

Añadió que esta mala práctica de no aplicar el reglamento de manera correcta ha derivado en que incluso entre los automovilistas se permita el no respetar algunas reglas. "Algunas faltas que se consideran reiterativas por parte de la sociedad, como nadie le dice nada, se hace un hábito, un uso y una costumbre, aunque no solo se trata de multar, la autoridad puede hacer una campaña informativa primeramente o de amonestación verbal, para que se conozca y respete la ley".

Finalmente, recordó que anteriormente se realizaban campañas de concientización de cultura vial en las calles alrededor del MerCajeme, lo cual se ha ido perdiendo poco a poco.

Peatón el culpable la mayoría del tiempo

Por su parte, José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de la delegación de la Cruz Roja en el municipio, dio a conocer que, si bien el número de accidentes de peatones no es muy alto, la falta de educación vial sí es un factor importante en los incidentes viales.

Muchas de las veces, los accidentes se presentan porque un transeúnte se quiere cruzar por media calle o de forma descuidada, lo que ocasiona que el automovilista frene de golpe o invada carril, para evitar atropellarlo derivando en un impacto con otro vehículo", señaló.

Explicó, además, que de cada 10 accidentes donde se involucran peatones, seis de estos son víctimas que van a bordo de bicicletas, mientras que el resto a pie. "Aunque sabemos que la figura de los peatones también debería ser sancionada, esto no se da, lo que afecta en la propia forma de usar las calles, tanto por ellos, como por los automovilistas, si se hiciera una campaña de aplicación de multas, ayudaría a crear conciencia y evitar percances que no deberían de ocurrir".

Fuente: Tribuna