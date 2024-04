ENTREVISTA: “¿Qué quieren que continúe? Es Plan C de catástrofe”: Manlio Fabio Beltrones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Manlio Fabio Beltrones es uno de los últimos grandes priistas activos. Un lustro fue el que pasó fuera del foco público del mundo de la política, sin embargo, Beltrones ha decidido regresar. Y lo hace en el marco de las elecciones más grandes en la historia del país. Tiene una meta muy clara: ni un voto más a Morena.

Arturo Ballesteros, periodista y columnista de TRIBUNA, y la periodista Alejandra Avalos conversaron con el candidato a senador por Sonora de la coalición Fuerza y Corazón por México. Se abordó la crisis en la agricultura, la inseguridad en el estado, la falta de políticas públicas, el abstencionismo electoral y la urgencia de verdaderos contrapesos en el legislativo.

“Las cosas no van bien”

“Este gobierno está privatizando la salud”, sentenció Beltrones. “A los que no les dan medicinas se van a los sanatorios privados y a las farmacias privadas, en donde hacen la consulta más rápido que en el seguro social, pero le cuesta de su bolsillo a la gente. Eso es privatizar la salud”. El candidato enfatizó que lo que parece ser el gran problema de este gobierno es que “ya se están creyendo sus mentiras”.

“Lo tenemos que admitir o al menos que me digan ‘es un éxito la política de abrazos no balazos’. Llega uno aquí a Ciudad Obregón y lamentablemente la pregunta es ‘¿dónde fue el muerto del día?’ o ‘¿dónde fue el tiroteo de hoy?’”. Beltrones criticó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador que aseguró el pasado 3 de abril que el “pueblo está feliz, feliz, feliz”.

¿Por qué tendría qué estar feliz? Con esta inseguridad, con la falta de servicios médicos, con la falta de medicinas, sin guarderías, sin escuelas de tiempo completo, no entiendo”. Enfatizó que la única forma de acabar con las carencias actuales, es terminando con las ocurrencias.

"¿Qué necesitamos hacer para tener verdaderos contrapesos en el Congreso y el Senado de la República? Porque tenemos 5 años de levantar la manita y decir ‘lo que diga el presidente?", se le cuestionó. “El país está hecho de tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales hipotéticamente deben ser independientes para que funcionen. El poder Ejecutivo tiene sus facultades que las revisa el poder Legislativo, con esto puede hacer que los excesos del poder del presidente se puedan acotar (...) ¿Qué sucede cuando el poder Ejecutivo o el presidente de la República, o la próxima presidenta de la República que yo espero que sea Xóchitl Gálvez, tiene tanto poder que los del poder Legislativo son sus empleados? Que se pervierte la función y a través de estos dos toma posesión del tercer poder que se llama Corte. Y entonces en lugar de que eligieras un presidente, estas eligiendo un emperador”, explicó Beltrones.

El candidato cuestionó sobre el coraje de los sonorenses ante la centralización de los recursos y el poder, refiriéndose a que los actuales diputados y senadores del estado han aprobado presupuestos sin mover una sola coma. Por otra parte, señaló que es necesario que llegue un nuevo gobierno que abra las carpetas de las obras faraónicas que fueron reservadas por temas de seguridad nacional.

No estamos satisfechos, el día 2 de junio tenemos la posibilidad de cambiarlo. Ni un voto más a Morena”, sentenció.

Campaña de hablar con la verdad

Al cuestionarlo sobre sus adversarios (Lorenia Valles Sampedro, Heriberto Aguilar Castillo y Célida López) y las descalificaciones a su persona, Beltrones expresó que prefiere quedarse con la imagen de ella (Célida López) cuando en múltiples ocasiones platicaron con gran cordialidad. Sin embargo, retomó la discusión de la desaparición del Fondo Minero, “esa candidata, Lorenia (Valles Sampedro) votó por la desaparición del fondo, hay registro. Si no supo que votó, mejor que no siga mintiendo. Votó en contra de Sonora, le quitó dinero a Sonora. Y el segundo de a bordo, Heriberto se llama, ese también votó”.

“Yo fuí el que votó a favor, e hice la iniciativa para que le dieran dinero a los pueblos mineros, para que les dieran un poco, de lo que se llevan los grandes ricos. Yo puedo hablar con la frente en alto de que yo lo hice, y Morena lo desapareció”.El candidato sentenció que anda otra “fórmula palera” que se dice el Plan C de la Continuidad. “¿Y qué quieren que continúe? ¿El desastre? Es el Plan C de la catástrofe”, afirmó.

La crisis en el campo

"El mes que entra empiezan las trillas, el dólar barato, quién sabe cómo vengan los rendimientos, no hay agua. ¿Qué se puede hacer desde las cámaras ante esta situación grave?, se le cuestionó. “¿Cómo les va a ir bien si les quitaron los apoyos para el campo? Nada más vamos a hablar del de comercialización, Aserca (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) era el que ayudaba a que si había precios buenos o semibuenos con la comercialización te ayudabas un poquito, lo desaparecieron (...) Los agricultores saben perfectamente bien que toda está falta de apoyos debe de regresar al campo y para eso, yo les decía que no necesitan al secretario que los atienda, porque ese secretario ni lo recibe el presidente. Le dicen el mueble. Ni pidan que los atienda, hay que pedir que los entiendan, los esfuerzos que hacen”.

“El 2 de junio tenemos todos y cada uno de nosotros algo que hacer. Es salir a castigar. Decir ‘las cosas no van bien, quiero cambiar y aquí está mi voto’”. Beltrones resaltó la importancia de contrapesos en el poder y señaló que aunque Xóchitl fuera presidenta, él no votaría algo en contra para Sonora, porque se debe a los sonorenses.

Elecciones violentas

¿Se siente seguro recorriendo el estado hoy por hoy?, se le preguntó. “No pienso en ello, pienso en los demás y los veo inseguros. Yo no he solicitado protección, no pienso solicitarlo. He recorrido el estado completo en la primera vuelta, yo enserio y en broma a veces comento que es mi recorrido 475, yo creo que nadie lo ha recorrido tanto como yo (el estado)”.

“Se habrán dado cuenta que en las colonias sucede mucho que ya las puertas tengan rejas, que ya las ventanas tienen rejas. Ya todo mundo se está buscando proteger a sí mismo cuando el deber es del gobierno. (...) Pueden matar a cualquier candidato sonorense o ciudadano y no pasa nada, es realmente ridículo. Hay que poner un alto, hay que poner verdaderamente un alto a esto”.

Fuente: Tribuna