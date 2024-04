Familiares de Nayela Quintero piden justicia por los hijos de la policía cajemense

Ciudad Obregón, Sonora.- Argumentando que, pese a las distintas promesas recibidas por las autoridades, mismas que solo han sido de palabra, familiares de Nayela Quintero, la agente policial que se privó de vida cuando se encontraba al interior de las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal en Ciudad Obregón, el pasado 11 de marzo, señalan que no han tenido avances concretos en el caso.

Perla Quintero, hermana de Nayela, señaló que con la intención de que no solo se haga justicia a su hermana, la familia busca que los tres hijos de Nayela reciban una pensión y continúen con su servicio de salud, ya que actualmente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no contempla ese derecho para las agentes policiales, como si existe para el personal masculino.



Asimismo señaló que durante una reunión celebrada con el alcalde Javier Lamarque Cano el pasado lunes 25 de marzo, este les argumentó que el asunto se estaba llevando a un tema político, por lo cual la familia aclaró que su lucha es porque se haga justicia a Nayela, así como por el futuro de sus hijos.

Él (Lamarque) me mencionó que todo el caso se estaba desviando, que a lo mejor lo estaban tomado otras personas, por lo que le dije que este caso es un tema serio para la familia, no nos importa que puesto político se estén peleando, yo quiero justicia para mi hermana y sobre todo por lo de mis sobrinos, quienes se quedaron sin su madre y no se le está tomando importancia, aquí hay una niña de 16 años, un niño de 7 y otro de 2 años que ya no tienen mamá y quieren revolver esto en cuestiones políticas", señaló Perla.