Sequia afecta a campos agrícolas de Guaymas y Empalme; la situación podría empeorar

Guaymas, Sonora.- Continúa la sequía en la región de Guaymas, Empalme y sus valles. La falta de lluvias en la zona ha afectado poco a poco a los campos agrícolas secando algunas zonas de siembra como calabaza, tomate y uva.

De acuerdo con ejidatarios, las comunidades rurales como La Misa, Ortiz, La Atravesada, Francisco Villa, serían las más afectadas por la sequía en sus campos agrícolas.

Fernando Benjamín Silva, jefe de distrito 147 de Sagarpa sostuvo que podría ser un año muy crítico debido a la escasez de agua y la poca probabilidad de lluvias, señaló que al momento el abastecimiento de agua mediante pozos no ha sido suficiente para poder regar los distintos campos agricultores, pues son más de mil hectáreas de siembra que necesitan agua

Precisó que ante la tempestad, los agricultores se mantienen positivos para la abundancia del líquido vital y esperan que lleguen lluvias en temporada para aumentar sus cosechas.

No están muy buenos los pronósticos, entonces no hay muchas probabilidades de lluvia, esperemos que mejore la situación no, pero si va ser un año crítico", agregó.