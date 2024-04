María Fernanda Reyes, una navojoense entre las mujeres más influyentes del mundo

Navojoa, Sonora.- Desde que era una niña, María Fernanda Reyes recorría los campos del Valle del Mayo junto a su abuelo don Eleno Rochín en el sur de Sonora, trabajo que años más tarde formaría las bases de su conocimiento, amor y pasión por la agricultura, mismos que hoy transmite alrededor del mundo.

Cabe señalar que el G100 (Group of 100 Global Women Leaders), situó a la joven navojoense como una de las mujeres más influyentes del mundo, siendo la defensa de los derechos laborales de los trabajadores migrantes y su aporte en el mundo de la innovación agrícola, lo que la coloca en dicho ranking a nivel mundial.

Por su trabajo en agricultura sustentable desde muy temprana edad, el club G100 hizo el nombramiento a María Fernanda como líder global de agricultura, lo cual la convierte en la encargada de encabezar la agenda de agroturismo y agrotecnología a nivel global, así como la responsable de colocar a un representante en cada país.

La verdad fue una sorpresa, estaba en Nueva York frente a las Naciones Unidas, cuando me llamó la presidenta de G100, la doctora Harbeen Arora Rai y me compartió la noticia de que pronto recibiría el nombramiento. Muchos jóvenes se van de México buscando mejores oportunidades pero no regresan a su país a contribuir, ahorita veo un panorama con muchos retos por falta de agua y alza en insumos, por lo que necesitamos encontrar soluciones alternativas para seguir produciendo, pero con menos agua y menos fertilizante, a través del uso de la tecnología", afirmó.

La International Fresh Produce Association (IFPA) eligió a María Fernanda dentro del grupo de 12 productores alrededor del mundo, para ser la vocera de los derechos del trabajador inmigrante ante el congreso de los Estados Unidos, esto para participar en la reforma migratoria para los trabajadores del campo, donde se estima que al menos el 80 por ciento de los jornaleros en el Estado de California son de origen mexicano, quienes a su vez, se encargan de alimentar al país norteamericano, a pesar de las precarias condiciones laborales.

Represento a 250 mil productores de los más grandes del mundo, soy una de las pocas mujeres, pero la única que se enfoca en abogacía. Entonces me toca ir una o dos veces a Washigton D.C. para reunirme con senadores y congresistas, para que otorguen más visas y haya un proceso más equitativo; hay que hacerles ver que hacerles ver que no es un tema de razas sino un tema económico, el cual, de no resolverlo ahorita, dentro de cinco años no vamos a tener quien pizque nuestra comida", aseguró.