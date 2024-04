‘Ni una más’, la canción de Vatos Desierto que busca concientizar sobre las desapariciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Vatos Desierto es una nueva banda de regional urbano nacida en Ciudad Obregón que lanzó el pasado 01 de marzo su sencillo Ni una más, una canción que busca visibilizar la crisis de desaparecidos y darle más voz al movimiento de Rastreadoras de Ciudad Obregón.

Ni una más es un “corrido frío” basado en la historia de Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo. Además, la grabación del video musical se hizo en una búsqueda positiva ocurrido en el mes de febrero. Las letras de Vatos Desierto llevan temáticas como la evolución, la inseguridad en el país, la delincuencia y el peligro abordando dichos temas de manera positiva dejando un mensaje.

En entrevista con TRIBUNA, Héctor Padilla, vocalista de la banda recordó cómo fue que le surgió la inquietud de plasmar en la letra de una canción la historia de la lideresa de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, quien tras dos años de búsqueda encontró los restos de su hija en el interior de una fosa clandestina.

Estrenan canción 'Ni una más'. Foto: Cortesía

El intérprete, comentó que fue mientras veía la noticia del lamentable hallazgo a través de un noticiero, cuando consideró que era prudente plasmar la experiencia de angustiada madre, la cual le impactó fuertemente y decidieron plasmar su experiencia en una canción y además realizar un video.

Al respecto Robles, cajonero de la agrupación, comentó que cuando se encontraban documentando una “supuesta búsqueda”, para ilustrar el video musical, las mujeres rastreadoras se encontraban realizando su trabajo, él decidió ayudarles e iniciar con su labor de excavación, y presintió que encontraría un cuerpo.

Indicó que cuando dio las primeras paladas, detectó una bolsa negra y le advirtieron que tomara precauciones a fin de no ocasionar un daño o generar alguna afectación en la bolsa que finalmente se determinó que en su interior había restos humanos.

Me dio miedo, me dio ansiedad. Me paso por la mente, la normalización de esto (las desapariciones). El olor era muy fuerte. Entonces cuando empecé a cavar y vi tantita bolsa yo me acordé que la información que habían dado es que los que estaban ahí, estaban dentro de una bolsa negra”, relató Robles.