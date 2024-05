Día de las Madres: Sexenio de AMLO olvida a las madres buscadoras

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Un viernes 10 de mayo más sin sus hijos, otro Día de las Madres sin festejo, en el que lo único que quisieran es ver regresar con vida a sus seres queridos, así es como pasarán esta fecha decenas de mujeres de los distintos colectivos de búsqueda de personas en Sonora y de todo México.

Entre estas mujeres sería imposible no mencionar a Ceci Flores, líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, quien, según su testimonio, la vida le cambió totalmente el 4 de mayo de 2019, el día en el que desapareció el primero de sus hijos. Desde entonces un pico y una pala se han convertido en las principales herramientas en las manos de Ceci, las cuales además de ayudarle a escarbar la tierra y buscar restos, también representan la esperanza de abrazar a sus dos hijos desaparecidos.

No hay un feliz Día de las Madres. Foto: Internet

Si a mí me hubieran dicho que iban a desaparecer a mis hijos, yo me hubiera puesto enfrente para que me desaparecieran a mí. El día que los desaparecieron ellos desaparecieron mi vida, me dejaron muerta”, expresó.

Ceci es originaria de Los Mochis, Sinaloa, pero lleva 20 años viviendo en Bahía de Kino, entre sus logros como líder de las Madres Buscadoras de Sonora, participó en la Casa Blanca, en Washington como una de las 70 líderes internacionales invitadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, también tiene un libro donde narra sus vivencias.

Nunca pensé que una pala se convertiría en la esperanza de volver a abrazar a mis hijos, a los cárteles les digo que no es un arma; al gobierno: no es un bastón, pero tienen la obligación de ayudarnos; y al mundo: no queremos desaparecer dos veces”, apuntó en sus redes sociales.

La líder y fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora reiteró que las dejen buscar a sus hijos, solo quieren paz para su alma, no buscan culpables, ni justicia, ni verdad, solo quieren dejar de llorarle al viento y abrazar los restos de sus seres queridos.

Hasta que mis hijos no aparezcan yo no puedo decir que ya se acabó todo, yo digo que si pierdo la vida en la lucha por mis hijos no importa, no me voy a rendir, ni modo, ya será, porque Dios así lo quiso. Una madre jamás dejará de buscar a sus hijos, porque con ellos, también se llevaron nuestro corazón y razón de vivir. A los cárteles, tengan piedad, no nos maten, díganos donde encontrarlos, lo que queremos es despedirlos”, recalcó.

Actualmente Flores Armenta encabeza la causa de más de dos mil mujeres en México, quienes, armadas con varillas, palas, picos y todo aquello que les funcione como herramienta, han logrado localizar los restos de más de dos mil 300 personas en fosas clandestinas. Cargadas de valentía y sin un sueldo más allá de su coraje empujado por el deseo de recuperar a sus seres queridos han ayudado también a más de dos mil 700 personas en situación de calle de distintos puntos del país ayudándolos a localizar a sus familiares, todo con recursos propios porque no hay apoyo para ellas de parte del gobierno y aunque pareciera que forman parte de una cuadrilla y es su trabajo, no lo es, solo lo hacen por convicción.

Yo me llamo a mi misma una madre huérfana, desde octubre de 2015 cuando me arrebataron a mi hijo Alejandro, después en 2019 cuando secuestraron a mi hijo Marco Antonio, desde entonces estoy en la lucha por ellos y por los miles de desaparecidos que no son buscados por sus familias porque tienen miedo, el miedo los abraza, pero aquí estoy yo”, dijo.

Momentos difíciles

Ceci señala que a las autoridades en México les lastiman y molestan las estadísticas, además les perjudica que los colectivos de búsqueda visibilicen todo aquello que han tratado de ocultar y en vez de apoyarlas pareciera que quieren desacreditarlas.

Hay algo roto en México, por qué esa inseguridad, esa apatía, esa insensibilidad para dar voz a nuestros desaparecidos, sabemos que es algo que es un tema que duele, es un tema que les molesta a las autoridades, que les lastima”, afirmó.

Entre los momentos más difíciles que ha vivido, Ceci indicó sin pensarlo dos veces, que lo más duró es cuando la han atacado personas provenientes de cárteles.

Me han atacado los cárteles, me han encañonado en los montes, en Puerto Peñasco, en Hermosillo y pues hemos estado en constante persecución, yo soy protegida por el mecanismo federal de 2021 a la fecha y aunque les dé toda la información a las autoridades de quiénes me han amenazado no han hecho nada”, enfatizó.

En varias ocasiones, Ceci Flores ha solicitado públicamente una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle la realidad que viven decenas de madres desesperadas que salen a buscar con sus propias manos a sus hijos desaparecidos, el problema es que la cita nunca llega. El pasado mes de marzo, la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora acudió a Palacio Nacional vestida de beisbolista para solicitar de manera simbólica una reunión con el mandatario federal y entregarle la ‘pala de mando’.

Es una esperanza que nos atienda, a él le gusta atender a beisbolistas y me vestí como ellos. El día de hoy no vengo como madre buscadora, sino como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a madres buscadoras, sino beisbolistas”, dijo Ceci Flores.

En esta ocasión, la activista buscaba entregarle la pala con la que busca a sus hijos desaparecidos, como un recordatorio de la promesa de campaña que hizo el presidente López Obrador, de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas.

Vine a tocar las puertas de Palacio de López Obrador para entregarle la pala con la que busco a mis hijos, esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado, tome el mando presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, señaló la buscadora en su cuenta de X.

Ante tan singular petición de la madre buscadora, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia matutina, “aquí que me la entregue, que me la deje aquí, mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos”, lamentablemente ese día aún no llega.

Madres acusan que quieren desaparecer a sus hijos

Para cerrar el 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en una de sus conferencias matutinas, el nuevo censo de personas desaparecidas, en el cual, según las cifras, el número pasó de 110 mil 964 víctimas a solo 12 mil 377, además aseveró que tiene comprobada su información mediante documentos. En dicha conferencia del 27 de diciembre de 2023, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que de acuerdo con el nuevo censo en México se tenían 110 mil 964 personas desaparecidas, de las cuales, 16 mil 681 fueron localizadas, 17 mil 843 reubicadas, además hay 26 mil 090 sin datos suficientes para identificar, 36 mil 022 registros sin indicios para búsqueda y solo 12 mil 377, que representan el 11 por ciento, son confirmaciones de desaparición

Tenemos un 15 por ciento de personas ya localizadas, un 16 por ciento de personas ubicadas en bases de datos, pero con indicios de vida que todavía no hemos podido ver cara a cara, tenemos 24 por ciento de registros sin datos suficientes para poder identificar a las personas, tenemos 32 por ciento de registros sí con la persona ya ubicada, pero sin datos suficientes para continuar con estos esfuerzos de localización y 11 por ciento de denuncias confirmadas”, puntualizó la titular de Segob.

Es así como el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existen 94 mil personas desaparecidas, tras el rechazo del censo de su gobierno que resaltó se hizo casa por casa y se consideran como encontradas a 16 mil 681 personas.

“De estos 110 mil, 16 mil se localizaron y hay pruebas de que se localizaron, 17 mil 843 están ubicados, pero no localizados, es decir, se sabe que están vivos, pero no se han visto, no tenemos la prueba debida, que por cierto vamos a dedicar ahora, aunque ya se fue en una ocasión a buscarlos a sus casas, se va a regresar a ver si los localizamos”, aseveró el presidente.

Fuente: Tribuna