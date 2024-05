El amor de madre perdura aun en la ausencia física; el triste caso de Gaby Domínguez

Ciudad Obregón, Sonora.- Festejos como el Día de la Madre nos recuerdan lo importante que es el celebrar a aquellos que más apreciamos en nuestras vidas, quienes a su forma nos inculcan nuestros valores humanos, y pese a que esta fecha siempre se asocia con el amor o la nostalgia, existen madres que les representa un inmenso dolor por la pérdida de alguno de sus hijos.

Aun cuando en esta conmemoración existan sillas vacías, ausencia de alguna muestra de ese cariño que para cada padre representa una alegría que desborda el corazón, el amor de una madre es digno de reconocer y celebrar ya que este no se termina ni con la ausencia de sus retoños.

Gaby Domínguez, llega a esta fecha cargando la ausencia de su primogénito, Yavek José, quien el 15 de marzo de 2023 fuera víctima de la violencia en el municipio de Cajeme, cuando frente a un templo fuera privado de la vida por una bala que no solo le perforó un pulmón, sino que desgarró de forma permanente el corazón de su madre.

Sigo siendo madre, pese a que ya no este mi ángel, cuando mueren los padres uno se vuelve huérfano, pero como el perder a un hijo es algo que no debe de pasar, no existe una palabra que lo defina, incluso aunque existiera uno sigue siendo su madre, la falta de seguridad por parte de nuestras autoridades, me dejaron incompleta, él dejo este mundo cuando solo tenía 23 años, cuando empezaba a vivir, por lo que hoy pasaré el Día de las Madres solo con su recuerdo, el corazón de una madre es tan fuerte que, aunque no esté él físicamente siempre tendré en mi mente su risa y su voz", compartió.