Abel Murrieta es homenajeado con la presentación de libro 'Historias de un Cajemense'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En el tercer aniversario luctuoso de Abel Murrieta Gutiérrez, se realizó la presentación del libro escrito en su memoria Historias de un Cajemense de César Tovar, en presencia de amigos y familiares del querido abogado y político.

Desde la llegada de los invitados al evento, la solemnidad fue desplazada poco a poco por las anécdotas, historias que viven en el recuerdo de cada uno de sus amigos, que igual compartían con una sonrisa, que con un par de lágrimas, sentimientos que, con su ejemplo de vida, sembró Abel Murrieta entre los presentes.

Su hijo, Daniel Murrieta, escuchaba atento cada palabra de los testimonios de quienes en vida compartieron momentos con Abel, memorias que ampliaban la imagen de un padre, que humanizan aún más al funcionario, al abogado al idealista, historias que con añoranza su esposa Mónica volvía a vivir en su memoria y corazón, que les confirma el orgullo y amor que les legó Abel.

Presentan libro de Abel Murrieta en su tercer aniversario luctuoso

"No me esperaba que llegara tanta gente, es más de lo que creí, me gustó escuchar de lo que fue su vida profesional y un poco más de la personal de voz de personas que conocieron su esencia en el trabajo, en la amistad y en la vida en general, mientras estuvo con nosotros... a mucho de los presentes le tocó conocer una versión que a mí no me toco del todo al no haber nacido, y aunque fue corto el tiempo que me tocó vivir con él, agradezco el ejemplo que me dejó", compartió Daniel.

Con la emotividad de la ‘reunión’ de la gente que lo conoció y que coincidió en el gran valor que representó en vida y del gran vacío que dejó su muerte, también se reflejó la exigencia de justicia, pero recordando que los hechos perduran más allá de las palabras, que cada meta de Abel, siempre fue respaldada por acciones, y con la convicción de que, si se van a hacer las cosas se deben de hacer de la única manera que él sabía: la correcta.

Muy orgullosa y satisfecha el libro retrata verdaderamente como era Abel, me da mucho gusto ver que haya tanta gente, que tenga tanta aceptación. Más que una presentación fue una reunión de amigos", expresó Mónica su esposa.

Por su parte, Ricardo Bours resaltó: "Fue una presentación que sobrepasó lo que esperábamos, esto derivado del cariño que tanta gente le tiene a Abel y que esto quede como un reclamo para que vean la cantidad de gente dolida y que seguimos esperando justicia".

Al término del evento, Manuel Castro Cosío, en calidad de amigo de Abel señaló: "Es un merecido homenaje a un hombre verdadero que luchó por la democracia del municipio y que fue un funcionario eficiente, entregado, apasionado, sin confundirse de partido político, sino cumpliendo una obligación moral".

Fuente: Tribuna