Ciudad Obregón: Posible negligencia en IMSS trunca sueños de joven doctora

Ciudad Obregón, Sonora.- "'No puedo respirar, no puedo respirar', fueron las últimos palabras de mi hija, cerró los ojos y ya no los volvió a abrir", comentó al borde de las lágrimas la angustiada madre de Helen Adriana Rodríguez Espinoza, quien falleció el pasado nueve de abril presuntamente por la negligencia del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dafne Celeste Espinoza, dijo que su hija, quien cursó la carrera de medicina en la Universidad de Sonora, tuvo que esperar durante horas para ser atendida por personal del nosocomio, pese a que ella misma les advirtió a través de un código que su situación era crítica.

Narró que llegó al IMSS acompañado a Helen Adriana entre las 00:30 y la 01:00 horas del 9 de abril y aproximadamente a las cuatro de la madrugada sufrió el primer infarto, después vinieron otros tres hasta que finalmente dejó de existir alrededor de las 07:20 horas. Tras lo ocurrido, los familiares de la doctora fallecida, decidieron emprender acciones legales en contra del IMSS y/o quien resulte responsable de entre el personal que ese día estuvo atendiendo a Helen Adriana.

Denuncian negligencia en muerte de joven doctora de Ciudad Obregón

Al respecto, el abogado Jonathan Oropeza Valdéz, dijo que el primer paso fue interponer una demanda el 18 de abril del presente año por responsabilidad profesional con resultado de homicidio. Explicó que el único avance que se tiene, es la entrevista con los afectados y se levantó un acta de inspección del lugar de los hechos, además agregó que el Ministerio Público Federal, solicitó a los abogados del IMSS que presentara el expediente clínico, la plantilla del personal que laboró ese día y las personas que atendieron a la paciente, sin embargo la respuesta ha sido nula.

Luego de no contar con alguna respuesta por parte del Seguro Social, el pasado siete de mayo se realizó de nueva cuenta la solicitud y la negativa de la institución, lo cual genera ciertas sospechas.

El abogado comentó que en cuanto se cuente con el expediente y otros elementos, la Fiscalía General de la República, deberá de realizar un peritaje y determinar si hubo o no mala praxis en la atención que se le brindó a Helen Adriana. Finalmente comentó que la persona que resulte responsable, podría ser inhabilitada para ejercer la profesión, e incluso la ley. Prevé una condena que va desde los doce hasta los 24 años de prisión.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, reiteró su solidaridad con los familiares de la hoy, occisa y se manifestó en la mejor disposición de trabajar con las autoridades, así como de iniciar una investigación al interior de la institución.

Fuente: Tribuna