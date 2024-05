Me siento satisfecho con mi desempeño: Armando Alcalá

Cajeme, Sonora. - El candidato de la alianza ‘Fuerza y Corazón por Sonora’ a la alcaldía de Cajeme, se dijo satisfecho con su desempeño en el debate realizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieeypc) el sábado pasado entre los aspirantes de las diferentes fuerzas políticas a la alcaldía de Cajeme.

Armando Alcalá Alcaraz, comentó que presentó de manera puntual las propuestas que tiene para mejorar las condiciones y calidad de vida de los cajemenses, particularmente en los temas como el de la seguridad, la infraestructura y el desarrollo económico, los cuales han sido los ejes rectores de su campaña.

Sin embargo, lamentó que se hayan presentado señalamientos negativos, pero reconoció que tuvo la oportunidad de aclarar, como es el caso del relacionado al tema con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

No voy en busca de un pleito, no voy en busca de estar atacando pero no soy dejado, me dio gusto hasta cierto punto intercambiar opiniones, creo yo que fue un buen debate para los cajemenses”, indicó el candidato del PAN, PRI y PRD.