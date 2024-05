Manlio Fabio Beltrones habla de los temas que urgen atenderse en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - Durante su visita a Ciudad Obregón el candidato al senado por la coalición ‘Fuerza y Corazón por Sonora’, Manlio Fabio Beltrones, reafirmó su compromiso en los temas de seguridad, sectores productivos y salud, argumentando que son los principales problemas en el estado.

Hemos avanzado muchísimo sobre todo identificando la calidad de las propuestas desde que empezamos esta campaña y dijimos con claridad que las cosas no van bien, si hemos ido paso a paso diciendo en dónde están las grandes dificultades y donde están las oportunidades, que es el problema y cuál es la solución, cuestión que no existe en los últimos años en México y en Sonora”, señaló.

El candidato acotó que, en el tema de seguridad pública, el municipio de Cajeme adolece de esta problemática al no tener resultados de las estrategias implementadas. “Las cosas no van bien, no están funcionando, sobre todo aquí en Cajeme, que se sigue viendo la violencia y no hay más que ocurrencias para atenderla”.

Del mismo modo señaló que a través de sus recorridos por la entidad, se ha podido definir que además de la problemática de seguridad pública, los sectores económicos están abandonados y se requiere que se recuperen los apoyos a los productores primarios.

Finalmente, señaló que el tema de salud es otra de las necesidades urgentes de los sonorenses, proponiendo adecuar el presupuesto para poder contar con un mejor sistema de salud, con medicinas gratuitas, y hospitales dignos y de calidad.

Tenemos una oportunidad el dos de junio, de hacer que las cosas buenas pasen, de cambiar lo que no sirve por algo que sí puede ser útil, tenemos que hacer un esfuerzo y salir todos a votar y decirles ¡ya basta!, hay que poner la solución en Sonora”, finalizó.

Fuente: Tribuna