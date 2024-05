Ayuntamiento de Huatabampo, en crisis por sobregasto en consumo de gasolina

Huatabampo, Sonora.- El Ayuntamiento de Huatabampo registró un sobregasto presupuestal en el consumo de gasolina por más de 5.6 millones de pesos (mdp), esto debido a que no se cuenta con un control real en las unidades, por lo que Tesorería Municipal admitió un desorden financiero.

De acuerdo al Informe de la Cuenta Pública 2023, el Ayuntamiento de Huatabampo destinó más de 20.7 mdp para la compra de combustibles, sin embargo, terminó gastando más de 26.3 mdp. Un sobregiro presupuestal que sin duda alguna continúa al alza durante los primeros meses de este 2024.

Roberto Lugo Vega, tesorero municipal de Huatabampo, aseguró que debido al retraso en los pagos de gasolina, el proveedor restringió el suministro al Ayuntamiento, por lo que la comuna se vio en la necesidad de reducir la dotación de combustible en las dependencias.

Esto afectó directamente a las dependencias encargadas de realizar mediciones y cobranzas, lo cual, perjudica indirectamente los ingresos del Ayuntamiento. No obstante, el recorte de gasolina también daña a la comunidad, debido a que las patrullas, carros recolectores de basura, entre otras unidades, no cubren satisfactoriamente los servicios públicos.

Nos está pegando muy duro, no hay un control en el combustible, yo lo reconozco, hace falta una supervisión a fondo de esto. Lo mismo que está pasando con el tiempo extra, hay que supervisar quien realmente si está trabajando, que no se paguen las horas como días, porque si no, aquí no vamos terminar bien", afirmó Lugo Vega.