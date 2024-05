Sonora: Eduardo Bours llama al voto útil y congruente

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - El exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, convocó a hacer uso del voto útil, esto con la finalidad de que a los espacios en los que se toman las decisiones del rumbo que debe de tomar el país, no lleguen los mismos personajes de siempre.

En un evento presidido por integrantes de Movimiento Ciudadano, el exmandatario externó que en lo que respecta a la presidencia de la República, su voto será para la candidata de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez Ruiz, tras considerarla la mejor opción para sacar adelante al país.

También manifestó que para el Senado, votará por Ernesto de Lucas, a quien le reconoce capacidad y talento para contribuir desde el poder legislativo para el desarrollo de Sonora, al igual que a Gustavo Almada, quien busca la diputación por el sexto distrito electoral federal.

Bours Castelo, también destacó que en lo que respecta a la alcaldía de Cajeme, emitirá su sufragio por la abanderada del llamado movimiento naranja Adriana Torres de la Huerta, agregó que es necesario impulsar nuevas figuras para ocupar puestos de elección popular, porque señaló, “no se pueden hacer cosas diferentes votando por los mismos personajes de siempre”.

Porque creo yo que hay que votar por Gustavo y por Adriana, porque creo que hay que creo que hay que comenzar a crear cuadros nuevos, ellos creen que van a ganar que bueno, pero si no ganan no le hace, tenemos que crear cuadros nuevos, no vamos a poder cambiar las cosas con los mismos de siempre”, destacó el exgobernador.

Fuente: Tribuna