Se registran robos en panteones de Cajeme; denuncian desmantelamiento de tumbas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la celebración del Día de la Madre, visitantes del Panteón del Carmen ubicado en Ciudad Obregón reportaron que, al llegar a visitar a sus difuntos, se percataron de actos de vandalismo, pues no solo floreros o adornos habían sido sustraídos, sino que en algunos casos incluso cancelería y bancas de granito.

Añadió que como ya les habían comentado otros visitantes, que se habían presentado varios robos, tomaron las medidas de protección y cada semana acuden a revisar el lugar, y que tras la colocación de cámaras de vigilancia contaban que los hurtos cesaran, pero no ha sido el caso.

Francisco Vidal, director del Velatorio Municipal señaló que consientes de los actos vandálicos, se han tomado acciones como la gestión ante Seguridad Pública Municipal de Cajeme, logrado que se cuente con un elemento para la vigilancia de 8:00 a 15:00 horas, así como la instalación de cámaras de vigilancia, la cuales son monitoreadas por la dependencia de seguridad.

Los robos no son competencia de nosotros, eso lo debe de ver directamente seguridad pública, contamos con empleados, pero no están realizando vigilancia, hay otras acciones que les corresponden como el mantenimiento del panteón, además que no podemos realizar detenciones, eso no es competencia nuestra porque podemos meternos en problemas", declaró.