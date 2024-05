Nueve candidatos han solicitado protección en Sonora ante temor por su seguridad

Hermosillo, Sonora.- Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) en Sonora, informó que un total de nueve candidatos han solicitado protección debido a preocupaciones sobre su seguridad durante el actual proceso electoral en la entidad. Anteriormente, tenían ocho solicitudes, pero esta cifra ha aumentado en los últimos días.

El servidor público detalló que son tres aspirantes a presidentes municipales y seis a diputados quienes se sienten inseguros y han solicitado protección de manera precautoria. Agregó que hasta el momento no se han registrado incidentes relacionados a las actuales elecciones.

Hemos recibido nueve solicitudes hasta donde vamos ahorita, no hemos tenido problemas en la parte de Altar, Pitiquito, hacia Sáric, no es que sea un problema como tal, nosotros estamos operando en los consejos municipales de esa región, no tenemos un problema hasta el momento, pero sí lo hemos advertido que pudiera generarse un problema donde no nos permitan funcionar de manera común", dijo.