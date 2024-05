Piden justicia para la maestra Martha: Marchan familiares por avenida de Guaymas 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con lonas, cartulinas y globos blancos, familiares y amigos de la profesora Martha Griselda Herbert Duarte marcharon este lunes por la avenida Serdán para exigir justicia a las autoridades de Guaymas.

La manifestación inició en la Casa de la Cultura y culminó en el palacio municipal donde con un altavoz solicitaron que el caso de la docente de la escuela Secundaria Técnica 30 no quede en el olvido.

El padre de la profesora reveló que su hija tenía 1 año y medio de no ver a su hija y casi 1 año sin tener contacto con el otro hijo "sufrió mucho porque no fue escuchada, fuimos a todas las oficinas de Gobierno, en juzgados y no le hicieron caso".

Precisó que la docente fue víctima de violencia familiar y estuvo manipulada hasta su separación, lo que le costó amenazas "ella se quitó la vida porque había estado en depresión por no poder ver a sus hijos".

Los manifestantes pidieron a las autoridades que actúen contra la expareja de la maestra Martha Griselda, ya que le quitó a sus hijos por medio de influencias, y nunca los pudo recuperar.

Los manifestantes caminaron hasta el palacio de Guaymas

Fuente: Tribuna