Pipas y tandeos, el único acceso al agua para la mitad de los navojoenses

Navojoa, Sonora. - A pesar de que desde hace nueve meses, Jorge Alberto Elías Retes prometió resolver el problema de desabasto de agua en el municipio de Navojoa, hasta el momento más del 60 por ciento de la ciudad continúa sin acceso al agua en sus hogares.

Fue a principios del pasado mes de agosto cuando el presidente municipal anunció que la solución al desabasto de agua llegaría antes de culminar el año 2023, sin embargo, la actual administración no ha sido capaz de resolver la crisis hídrica en el sector oriente.

PLAN FALLIDO

Lamentablemente para las familias del sector oriente de la ciudad, el compromiso de Elías Retes tiene más de cinco meses de retraso y durante cada oportunidad, el candidato a la reelección continúa dando largas, asegurando que en los próximos meses, el problema de desabasto llegará a su fin.

Mientras tanto, la distribución de agua a través de pipas y tandeos continúa siendo el único acceso al agua para las colonias afectadas, no obstante, esta estrategia continua siendo insuficiente.

A la colonia 23 de abril no vinieron y ya tenemos 13 días sin agua. Somos cuatro casas nada más las que no tenemos agua y las pipas de Oomapasn no nos surten como es debido”, afirmó Berenice Vega, vecina afectada.