Sindicato de Oomapas Huatabampo se irá a huelga por retraso en pagos y prestaciones

Huatabampo, Sonora.- El Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huatabampo (Oomapash) anunció un próximo emplazamiento a huelga para este viernes 24 de mayo.

Antonio Moroyoqui Valenzuela, líder sindical del Organismo, mencionó que hasta el momento, las autoridades no han cumplido con algunas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que ante la falta de diálogo por parte del alcalde Juan Jesús Flores Mendoza, los trabajadores decidieron irse a huelga.

Tenemos desde hace tiempo haciendo paros laborales por el incumplimiento del contrato colectivo y hasta la fecha, hemos seguido trabajando bajo protesta. No ha habido solución por parte del Organismo, ni apoyo de la presidencia para solventar todos estos adeudos que tienen con el Sindicato", indicó Moroyoqui Valenzuela.

Dentro de las quejas por parte de los trabajadores se encuentran, los retrasos en los pagos de las primas vacacionales, retrasos en la entrega de sus quincenas, así como la falta de uniformes, becas y revisión salarial.

De acuerdo a los manifestantes, el día 24 de mayo será el último día para que las autoridades acudan a negociar con la base sindical, de lo contrario, los trabajadores colocarán la bandera rojiblanca en las oficinas del Organismo.

El tema del agua no se va a cortar, ese es uno de los puntos importantes que señalar; el personal no trabajará y se cerrarán las oficinas, pero el tema del agua no se va a tocas, nosotros no tenemos la intención de perjudicar a la ciudadanía", puntualizó.