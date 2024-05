Derechohabientes de la UMF 67 en Ciudad Obregón señalan falta de medicamentos en IMSS-Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar dieron a conocer la falta de medicamentos particularmente en la Unidad de Medicina Familiar 67 que se ubica por la calle Tabasco entre 6 de Abril y Rodolfo Elías Calles en Ciudad Obregón.

Entre estos medicamentos destacan la falta de Celebrex, un tratamiento que ayuda a los pacientes a mitigar el dolor provocado por los padecimientos que enfrentan, razón por la cual consideran que debe de ser infaltable en el stock de medicinas de la mencionada institución.

Lo anterior, fue dado a conocer por Francisco Valencia, paciente de la tercera edad y que debido a su condición requiere de sanar el dolor de rodillas ocasionado por su actividad diaria y características propias de la edad.

Por su parte, Norma Navarro indicó que otro medicamento que habitualmente hace falta en la farmacia de la UMF 67, son la levodopa y carbidopa, las cuales sirven para tratar el mal de Parkinson.

Pese a que no mencionó otro tipo de medicamentos en particular, la derechohabiente del IMSS-Bienestar, afirmó que aquellos medicamentos cuyo costo es elevado, particularmente superior a los mil pesos generalmente no están disponibles.

De acuerdo a Leonardo Navarro, otra molestia que enfrentan los pacientes de la llamada "gran-institución", es el hecho de que, cuando no hay un medicamento, se les agenda otra cita para poder surtir y al llegar la nueva fecha aún no se cuenta con el medicamento.

Cabe destacar que, de acuerdo a los pacientes, en general la atención que se brinda en la unidad médica en cuestión es buena.

Fuente: Tribuna