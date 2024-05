Sandra pierde su hogar en incendio, solicita apoyo ciudadano

Hermosillo, Sonora. - En solo un par de horas el patrimonio de Sandra Vianey y su familia fue reducido a cenizas, tras sufrir de un incendio que acabo con su vivienda, la cual comparte con su hijo, además de la de sus padres, quienes requieren cuidados especiales, por lo cual solicitan el apoyo de la ciudadanía.

Tras colocar un trasto con agua a uno de sus perritos, y sacudirse las cenizas de lo que fuera su hogar, Sandra de 44 años de edad, compartió que el incendio registrado la noche del sábado en la colonia El Sahuaro, pudo haber terminado en una tragedia si no fuera por el oportuno aviso de un vecino de la zona.

"Perdimos todo lo material, la casa de mis papás y la mía, además de dos perritos que ya no pude rescatar del fuego, no sabemos que ocasionó el incendio, yo había venido a darle su medicina a mi papá, quien está recién operado, y se fue a acostar, mi mamá y yo nos quedamos otro rato en mi casa, cuando escuchamos que nos gritaban que se había prendido la casa donde estaba mi padre”, Sandra hace una pausa y tras agarrar ánimos continua su relato.

Cuando salí yo miré que las llamas ya habían arropado casi la mitad de la casa de ellos, vengo y me lleno de impotencia al no poder abrir la puerta y mi mamá no sé cómo logro abrirla, el humo ya llenaba toda la casa, y no sé dónde saque fuerzas para sacar cargando a mi papá, al pobre lo jalone, pero logre sacarlo hasta la banqueta, cuando entre por él, dos de mis perros entraron a la casa, ya no los pude sacar, no recuerdo que paso después de eso”, relató.