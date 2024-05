Denuncian falta de aires y de limpieza en el Hospital General de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora. - Familiares de pacientes y derechohabientes del Hospital General de Ciudad Obregón (HGO) perteneciente al sistema de salud IMSS-Bienestar, dieron a conocer las deficiencias en algunos servicios que se ofrecen en el nosocomio y los cuales demeritan la atención que deben recibir los pacientes.

De acuerdo a las personas que emitieron su opinión, los sanitarios en algunas áreas se encuentran en mal estado o no funcionan, además dieron a conocer que en algunas áreas no funciona el aire acondicionado.

Dos mujeres que se encontraban en la explanada del citado hospital, comentaron que en algunas habitaciones o áreas donde se mantiene internados a los enfermos, no se cuenta con la higiene necesaria debido a que debajo de las camas no se llevan a cabo los adecuados trabajos de limpieza.

En el segundo piso no funcionan los aires, hace mucho calor, los pacientes se quejan, no hay limpieza en los baños y debajo de las camas no está asean", comentaron. Incluso dieron a conocer que trabajadores del Hospital General de Ciudad Obregón, les sugirieron que acudieran a los medios de comunicación para quejarse, porque las autoridades no les hacían caso.