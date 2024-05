ENTREVISTA: “Estar mejor es posible”: Jorge García de León ‘ruge’ fuerte en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Jorge García de León tiene muy claro que son los ciudadanos quienes pueden hacer un cambio verdadero en Navojoa y eso lo motiva a seguir adelante. A nueve días de la elección, afirma que durante sus recorridos se ha dado cuenta de que hacer campaña es muy bonito, pero también resulta triste, por el abandono en el que está el municipio, pero lo importante es que estar mejor es posible.

TRIBUNA conversó con el candidato a alcalde de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Sonora’, una charla donde se abordó la crisis de los drenajes colapsados, el abandono del sector oriente, el desabasto de agua, los baches y también la constante censura a la libertad de expresión.

“Yo nunca había participado en política, es mi primera campaña y yo digo mucho, que hacer campaña es bien bonito, conoces gente que ama Navojoa, que está preocupada por lo que está pasando. Pero la parte fea es vivir el abandono en el que está Navojoa, está abandonado en sus colonias. Están abandonadas las unidades deportivas, Navojoa está abandonada por donde la veas”.

Navojoa, en crisis

Una de las problemáticas de las que más adolecen los navojoenses es la crisis de drenajes colapsados, además del desabasto de agua en el 60 por ciento de la ciudad. En sus recorridos García de León ha escuchado los testimonios de quienes sufren estas fallas y consciente de ello apuesta por el ‘HidroMayo 24/7’. “Hay que hacer perforaciones estratégicas en la ciudad, para que los pozos realmente abastezcan. En esto nos ayudará el Consejo Ciudadano del Agua, nos va a dar la herramienta o la sabiduría para hacerlo. Al igual, al tema de la red hay que darle mantenimiento y en muchos de los casos hay que cambiarla”, explica.

Además, en días pasados García de León, junto con el candidato a senador, Manlio Fabio Beltrones hicieron el compromiso, de que de ser elegidos por el voto ciudadano, harán las gestiones necesarias para obtener los 800 millones de pesos para resolver este tema de fondo. ¿Por qué se llegó a este punto en Navojoa, porque el organismo de agua está así, tan descuidado?, le cuestiona esta casa editorial. “Porque es el modus operandi del alcalde, el alcalde no concilia, no negocia, hay un tema de soberbia”.

“Yo platico con el líder sindical del Ayuntamiento y me dice ‘es que yo nunca me he sentado con él’, la gente de Oomapasn tampoco, su diputado que le consigue los recursos tampoco. Si el alcalde está peleado con el sindicato del Ayuntamiento, por sentido común, si un trabajador está molesto no hace bien su trabajo. ¿En qué se traduce? Pues que no te van a recoger bien la basura, que la gente de Tesorería cuando te recibe lo hace de mala gana, porque además los tienen sin aire acondicionado ahorita”, afirma.

En ese entendimiento, García de León ve apremiante que se tenga un alcalde municipal que concilie. “Ver que es lo mejor para Navojoa, porque el sindicato también quiere lo mejor, es un tema que todos queremos. Siempre poniendo primero el bien común que el bien personal. Y el sindicato también lo entiende, nomás que si no platicas, no concilias y no lo negocias, no se puede hacer el cambio”.

“Nos estamos comprometiendo en tapar los baches en 72 horas hábiles”, apunta. Para ello el candidato asegura que es necesario hacerlo con los propios recursos del Ayuntamiento. “El año pasado, Navojoa se gastó 23 millones de pesos en mantenimiento de calles, con esos 23 millones se van a formar cuatro cuadrillas, no vas a contratar más trabajadores, más que los cuatro coordinadores de la cuadrilla ¿por qué? Porque en la cuadra hay muchos empleados y hay mucha gente capacitada. Vas a hacer una inversión inicial de 10 millones de pesos y vas a comprar herramientas. Con eso vas a poder tapar”.

Apunta a que con ello se van a tener ventajas, si se atiende en tiempo y forma. “Te vas ahorrar dinero, porque vas a usar menos material para arreglarlo, además de que lo vas a hacer tú mismo y no una constructora. Y lo más importante va a desaparecer la inconformidad de la población”, afirma.

Apostar por lo ciudadano

Al cuestionarlo sobre la corrupción en el gobierno de Rosario Quintero, el desfalco de las finanzas públicas y la impunidad, el candidato contesta tajantemente: “Jorge Elías y Rosario Quintero es la misma, están igualitos en el tema de corrupción, en el tema de ineficiencia…y en el tema de soberbia debo reconocer que Rosario se llevaba bien con el sindicato. Pero ellos son lo mismo”.

Como solución García de León apuesta por los consejos ciudadanos. “Yo en mi administración voy a juntar cámaras empresariales, maestros, trabajadores de salud, etcétera, para que ellos escojan el contralor que sea adecuado para Navojoa y hacer las cuentas claras, porque ahorita las cuentas no son claras. De los seis municipios más grandes que hay en Sonora, el que más observaciones tiene en todo el estado es Navojoa”. “La respuesta está en los consejos ciudadanos, no hay nadie más interesado en que Navojoa esté bien que los mismos ciudadanos y los consejos ciudadanos va a ser gente especializada”.

Por último, le dice a los navojoenses que piensen al votar: “cada vez que abras tu llave y no salga agua, piensa que esa falta se quiere reelegir, cada vez que caigas en un bache, piensa que ese bache se quiere reelegir, ese drenaje colapsado se quiere reelegir. Si tu quieres servicios públicos de calidad y cantidad, si quieres cuentas claras, tienes que buscar un cambio”.

Una mancha más al tigre para Jorge Elías, “quieren callar a los navojoenses”

Sobre la medida cautelar impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre él y Adán Froylán, ‘El Pariente’, por una supuesta “sobreexposición” en su radio, García de León opina que es un acto de censura. “Ya lo intentó hace un año, su director de Comunicación Social nos dijo que ya no quería que entraran llamadas a la radio porque golpeaban mucho al alcalde. A ver, eso no va a pasar nunca. Tenemos 80 años haciendo radio y jamás nos había pasado. Aquí el mensaje es la opresión, no podemos permitir que alguien nos quiera reprimir y menos a los navojoenses”. También señala que esto abona a lo que ya había denunciado antes: el piso no es parejo.

“Los topes de campaña de ellos parece que no existen, hacen lo que quieren, llevan y traen. Es una locura y gastando recursos del Ayuntamiento”, pone como ejemplo el caso de la unidad ‘Paquín Estrada’, donde asegura se usó maquinaria del Ayuntamiento para un evento de Jorge Alberto Elías Retes. “A mi me tocó verlo, una pipa del Ayuntamiento echando agua y una grúa cambiando los focos, la unidad está abandonada y los cambiaron únicamente para el evento, eso es usar recursos del Ayuntamiento y el INE debería estar más atento a ello”.

