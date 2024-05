Familia mantiene búsqueda de Yoalani Alani en Guaymas y Empalme; "es un buen hombre"

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Padres de Yoalani Alani Pérez Peinado joven desaparecido en San Carlos, mantienen protestas y pega de la foto en los postes en Guaymas y Empalme, para exigir a las autoridades que aparezca, mientras que colectivos de búsqueda intensifican rastreos en la región

El joven fue levantado el domingo por un grupo armado en San Carlos, sus familiares ante la desesperación de no saber de su paradero, realizaron un plantón de forma pacífica en las oficinas regionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para exigir su liberación.

De acuerdo con el colectivo de Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, ha realizado búsqueda para la localización de Yoalani Alani, existiendo en el mes de mayo la activación de dos fichas en la región.

Dana Karen Muñoz López, esposa de Yoalani Alani reconoció el apoyo del personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y por supuesto Guerreras Buscadoras.

Expuso que su marido es un buen padre de familia, buen hijo, buen esposo y reiteró que no tiene problemas con nadie: "El tiempo pasa, ya estamos desesperados, lo que queremos es que nos lo regresen, él no se mete con nadie, ya estamos muy desesperados de no saber de él".

La ficha de búsqueda del hombre desaparecido

