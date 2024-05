Bomberos de Cajeme advierten sobre aumento de incendios por la época de calor

Ciudad Obregón, Sonora.- A pocos días de iniciar las altas temperaturas en la región el departamento de Bomberos del Valle del Yaqui, informó que ya se cuenta con un incremento del 10 por ciento en las atenciones por incendios, pronosticando alcanzar el 50 por ciento a partir del mes de junio.

Víctor Ricardo Manosalvas Mena, jefe del departamento de Bomberos, señaló que las altas temperaturas, así como el alto consumo de energía eléctrica y falta de mantenimiento de los dispositivos del sistema de gas en las viviendas favorece a generar condiciones de riesgo.

Explicó que actualmente se espera no se tengan cifras de atenciones como las reportadas en 2023, puesto que la sequía ha derivado en tener menos vegetación seca que pudiera ser un riesgo.

El año pasado sí hubo muchos llamados por incendios de pasto secos y basuras y esto porque hubo mucha vegetación, ahorita pues el año pasado no hubo lluvias no hay tanta vegetación seca pero el calor no desaparece y la gente sigue tirando basura en lotes, lo cual es un potencial riesgo", advirtió.