Canasta básica en Cajeme podría tener incremento de precio ante fuerte sequía

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un costo actual promedio de mil pesos, la canasta básica en Cajeme pese a mantener artículos que no han presentado incrementos desde el pasado mes de octubre, esta podría encarecerse en el segundo semestre del año ante las condiciones de sequía que se sufre a nivel nacional.

Ricardo Munguía, carnicero en la localidad, explicó que el precio de la carne tuvo un incremento el año pasado, y ante la problemática que vive el sector ganadero, quienes han tenido que vender más ganado para minimizar gastos, se ha podido mantener el precio de la carne, situación que podría cambiar de presentarse un desabasto de ganado.

Por su parte Alfredo Chávez, comerciante de frutas y verduras, señaló que actualmente las cosechas de temporada como naranjas, melón, sandía, se encuentran baratas, contrario a aquellas que no se producen en la localidad como el aguacate del cual solo llega a la región los de segunda y tercera calidad.

No hemos tenido problemas con los precios hasta el momento, a principio de año se notó un incremento por la propia de la inflación, además como cada año en temporada de calor el precio de las hortalizas tiende a subir, ya que en esas fechas se importa desde el sur del país, y la situación no pinta bien en caso de que no se presenten lluvias para el mes de agosto lo cual nos podría traer un desabasto de alimento", declaró.