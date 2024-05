Sonora: El voto joven tendría poca representación en las elecciones 2024

Cajeme, Sonora. - A poco menos de una semana de que se llegue la fecha para que los mexicanos acudan a las urnas a ejercer su derecho al voto, se espera que la participación ciudadana supere la registrada en los pasados comicios, donde sólo 5 de cada 10 cajemenses emitieron su voto.

Durante un sondeo realizado por TRIBUNA con ciudadanos del municipio se pudo determinar que el grueso de las personas que tienen la intención de participar en el ejercicio democrático son aquellas mayores de 30 años, mientras que los jóvenes tienen mayor renuencia a emitir su voto.

Felipe Castañeda ciudadano de 52 años de edad, señaló que, al haber vivido la falta de democra-cia en su juventud, considera de gran importancia el participar en cada una de las elecciones, señalando que la voz ciudadana se debe hacer oír mediante la elección de sus mandatarios en un ejercicio democrático.

Antes desde la primaria nos inculcaban valores civiles, lo cual considero que influye para que tengamos mayor arraigada el sentimiento de cumplir con nuestras obligaciones cívicas, no po-demos estar quejándonos de un mal gobierno si desde un principio no participamos en la elec-ción de los mismos, sólo unidos podemos hacernos oír”, declaró.

Por su parte, Libia Armenta, estudiante de 22 años, compartió que, pese a que ha buscado algu-nas de las propuestas de los distintos candidatos y candidatas en la actual elección, no considera el acudir a votar.

Veo que hacen muchas promesas, y no se ve que realmente hagan algo, no creo que mi voto haga un cambio, si voto sólo lo haré por la presidencia nacional, en lo que respecta a las alcaldías no me convence ninguno y no quiero votar por votar, quien gane me da igual”, señaló.