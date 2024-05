'Jalo por Obregón' suma campaña de recuperación de parabuses en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón cuenta con muy pocas estaciones para esperar a los autobuses urbanos, además la mayoría de las que existen se encuentran vandalizadas y destruidas, por lo cual no cumplen su función ante esto la agrupación civil 'Jalo por Obregón' en concordancia a su compromiso de realizar acciones para el rescate de la imagen urbana, medio ambiente y tejido social, sumó a sus proyectos el 'Rescate Paradas de Camiones'.

Francisco Rubio, presidente de la asociación explicó que con estas actividades se busca impactar de manera positiva en la sociedad, recuperando estas estructuras en beneficio de los usuarios del transporte público.

La iniciativa ha sido bien vista por la ciudadanía quien llamó a la conciencia y cuidar estas estaciones, debido a que favorecen a la población sobre todo por el clima cálido que impera en la región y las largas esperas entre unidades.

Rosario Gómez, empleada señaló que este tipo de acciones no se deben de dejar en el olvido ya que se hacen de manera desinteresada en favor de los usuarios, por lo cual, se deben de cuidar.

Muchas veces somos testigos de vandalismo y no denunciamos, pero sí aprovechamos cuando las cosas están bien, puede parecer una cosa de nada, pero el tener donde resguardarse del sol es una gran ventaja, sobre todo el poder sentarse a esperar el camión, en muchas paradas no hay ni una sombra, los jóvenes se sientan en la banqueta o se recargan en las paredes, porque también tardan mucho en pasar las unidades, felicidades a quienes hacen estas acciones", señaló.

Martín Castro, chofer de camión, compartió que en su experiencia el no contar con estas estaciones, también afecta los tiempos de recorrido de las unidades, así como que incrementan el riesgo de accidentes automovilísticos, por lo cual consideró que este tipo de proyectos deben de replicarse en las diferentes áreas donde al estar los parabuses en mal estado, generan un riesgo.

Si te vas a la parada que está por la Sinaloa casi esquina con No Reelección, vas a ver que no tiene donde sentarse, solo está un tubo salido, quieras o no es un riesgo, hace falta mucho para poder tener no sólo un buen servicio sino una buena imagen de la ciudad", señaló.