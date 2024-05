¡Precaución! Conagua advierte calor extremo el primer fin de semana de junio 2024

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡Un nuevo mes está por iniciar! Y si este primer fin de semana de junio, cuando además se realizarán las Elecciones 2024, tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). ¡Toma nota! Pues se esperan altas temperaturas.

El SMN y la Conagua informan que el día de mañana, sábado 1 de junio de 2024, la Onda Tropical número 1 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec; este fenómeno seguirá asociado con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico e interactuará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano, por lo que se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento en esos puntos.

No obstante, en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño no se prevén lluvias ni ninguna otra clase de precipitaciones; al contrario, se advierte cielo despejado con temperaturas superiores de los 40°C; las máximas llegarían a los 45°C. De igual forma, se pronostican vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Esta condición no tendría grandes cambios para el domingo 2 de junio.

Según las dependencias, el día de las Elecciones 2024 una línea seca prevalecerá sobre Coahuila, seguirá interactuando con el ingreso de humedad del Golfo de México, con divergencia en altura y la corriente en chorro subtropical, por lo que se prevén vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, además de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo de diferente tamaño en el noreste del país.

Clima en Sonora para el fin de semana. Foto: Conagua

De nueva cuenta, Sonora no se vería afectada, ya que los pronósticos de cielos parcialmente despejados continuarían. Lo mismo en el caso de los vientos, pues las dependencias señalan que este tendrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras. Las temperaturas máximas estarán entre los 40 a 45 °C. Finalmente, para el lunes 3 de junio del 2024, la Conagua advierte día de lluvias en varios puntos de la República Mexicana.

Señala que canales de baja presión sobre el interior y sureste de México, aunados a divergencia en niveles altos y al ingreso de humedad de ambos litorales, producirán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo (de diferente tamaño) y fuertes rachas de viento en estados del norte, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Estas condiciones no afectarán Sonora, donde habrá máximas de 45°C durante el inicio de semana. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua