Nueva amenaza de tiroteo causa temor a estudiantes del Cbtis 37 en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Derivado de los hechos violentos y la percepción de inseguridad en la comunidad estudiantil, el temor de los padres de familia, y estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 37, de Ciudad Obregón de ser víctimas de una agresión armada se hizo presente una vez más.

Lo anterior luego de que la jornada de ayer se desplegara un operativo en atención a una falsa alarma de tiroteo en el plantel escolar, tras circular información en redes sociales sobre un supuesto atentado en el que se amenazaba con privar de la vida a varios estudiantes.

La amenaza fue lanzada mediante una cuenta de Instagram llamada 'masacre.cbetis37' donde el presunto propietario de la misma publicó sus presuntos motivos, los cuales señalaba que él (o ella) había sufrido humillaciones y burlas por parte de sus compañeros, sin que estas agresiones se detengan.

Del mismo modo, alumnos del plantel relataron que en los pasillos del Cbtis 37 hallaron pedazos de cartón que detallaban el supuesto atentado que tendría lugar el día de ayer, en punto de las 8:00 horas; en el texto, el supuesto autor también amenaza con agredir a quien diera aviso a las autoridades de Ciudad Obregón.

Puede que solo haya sido una broma de muy mal gusto, pero no es la primera vez que pasa aquí, el año pasado, en mayo recuerdo que suspendieron clases porque se encontraron en los baños una amenaza de tiroteo y como estaba reciente el ataque armado que se dio afuera de la escuela, muchos estudiantes no acudimos a la escuela, porque la verdad si hay temor, incluso esta vez, aunque no se suspendieron las clases, varios padres de familia no mandaron a algunos compañeros", compartió un alumno quien solicitó reservar su nombre.