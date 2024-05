Tras localizar 'crematorio clandestino' en CDMX, Ceci Flores recibe amenazas

Ciudad de México.- El nombre de Ceci Flores dominó las redes sociales durante toda la semana pasada. Primero, porque el 30 de abril localizó, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, un presunto crematorio clandestino, en el cual, según ella, había restos humanos y hasta de un bebé. No obstante, esta información fue desmentida por el Gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Ceci Flores recibe amenazas tras hallazgo de presunto crematorio clandestino. Foto: Twitter

Segundo, porque (luego de que el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, declarara que el presunto hallazgo de la líder de Madres Buscadoras de Sonora fue un "montaje" sin éxito), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en su conferencia de prensa matutina del jueves 2 de mayo de 2024, que Cecilia Patricia Flores era parte del "bloque conservador" que está en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Tras esta semana de descubrimientos y polémicas declaraciones por parte de las autoridades capitalinas y Federales, Ceci Flores confesó en entrevista para Juan Pablo Pérez-Díaz de Grupo Fórmula que ha recibido más amenazas que nunca. Si bien no detalló cómo han llegado a ella estos mensajes violentos, apuntó que hacen referencia a su trabajo como buscadora y su hijo.

Claro que temo [por mi vida] y más que nunca porque me han amenazado hasta con mi hijo. En los últimos días que estuve en CDMX tuve amenazas, hasta que me dijeron que me cuidara mucho yo y a mi hijo. Ahí uno piensa con quién se está poniendo, claro que me da miedo", declaró Ceci Flores.