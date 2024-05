Jóvenes estudiantes brindan un 'Techo' a quienes más lo necesitan en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Debido a un incendio, la señora Seferina Gocobachi perdió su hogar, sin embargo, milagrosamente su historia conmovió a un grupo de estudiantes en el municipio de Navojoa, quienes a través de distintas actividades, lograron recaudar fondos para construirle un techo nuevo donde vivir.

Fue un viernes siete de enero de 2022, cuando Seferina de 66 años de edad, originaria de la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, acudió junto a su esposo a aplicarse la vacuna del Covid-19, sin embargo, fueron avisados de que un incendio había consumido su hogar.

Al iniciar el sexto semestre de preparatoria, los alumnos conocieron su historia y decidieron apoyarla a través del proyecto 'Techo', esto como parte de una de sus materias asignadas, la cual, tiene como objetivo formar valores como el altruismo y el compromiso social entre los jóvenes y a su vez, brindar una esperanza para las familias que necesitan un hogar.

Lamentablemente el esposo de la señora Seferina falleció y no pudo ver el proyecto cristalizado, sin embargo, la beneficiaria agradeció a cada uno de los jóvenes y la comunidad estudiantil, por regresarle parte de su patrimonio.

No tengo palabras para expresar lo que siento, pero le doy las gracias a cada una de las alumnas y alumnos, así como a la maestra Reyna Trejo. Cuando perdimos la casa, no podía creerlo y me preguntaba si así quedaría, pero un día vinieron las muchachas y me dijeron que nos iban a ayudar, les estoy muy agradecida, que dios me los bendiga", expresó.