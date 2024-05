Huatabampo regresará a clases este jueves, tras controlar el incendio del basurón

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora. - Tras lograr controlar el incendio registrado en el basurón municipal de Huatabampo, el Consejo Municipal de Salud anunció la reanudación de clases para este jueves nueve de mayo, luego de que se cancelaran a causa de la contingencia ambiental.

Se solicitó el apoyo a sectores privados, tanto a ingenieros, como al Distrito de Riego, quienes nos prestaron maquinaria para controlar el incendio. Ya únicamente quedan brasas de la quema de basura, pero personal de Bomberos acudirán a dispersar agua”, afirmó Oscar Guadalupe Ruiz Valdez, director de Protección Civil.

La suspensión aplicaba para niños y jóvenes estudiantes de la ‘Tierra de Generales’, así como para elementos administrativos que sufran enfermedades respiratorias y no puedan exponerse al humo. No obstante, se espera que este jueves el Consejo Municipal de Salud sesionará para evaluar nuevamente la contingencia ambiental y decida si se reactivan o no, las actividades deportivas y recreativas en espacios públicos abiertos.

La indicación de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), del Gobierno del Estado y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, es que se deberán reanudar las clases; pero por parte del Consejo Municipal de Salud se mantiene la sugerencia de evitar actividades al aire libre hasta que se controle en su totalidad la emisión de humo en el ambiente circundante a la zona urbana de la ciudad”, se puntualizó.

Cabe señalar que de acuerdo a datos preliminares por confirmar, apuntan a que la quema del basurón fue un acto doloso e intencional.

Fuente: Tribuna