Paso de migrantes causa tensión entre activistas y Ejército en operativos de Empalme

Empalme, Sonora.- El tema migratorio en la región de Guaymas y Empalme ha aumentado la tensión. Nuevamente se toparon integrantes de la Casa Franciscana de Guaymas y la Guardia Nacional en Empalme, donde las autoridades federales realizaron operativos contra indocumentados que viajaban en un tren carguero.

Además, los uniformados obstaculizaron el trabajo de los medios de comunicación, impidiendo grabar, así como documentar los hechos y posibles abusos contra migrantes.

Sandra Martínez, presidenta de la Casa Franciscana y activista por los derechos humanos pidió que no se hiciera uso de la fuerza en la intercepción de los viajeros que fueron interceptados en el sector Kilómetro 2, de Empalme.

Detalló que en la zona se encontraba un grupo de migrantes, hombres, mujeres y niños, rodeados por casi 20 elementos de la Guardia Nacional y una unidad de Migración, que acudieron al punto con el propósito de detener a estas personas.

Relató con angustia "me siento frustrada, no podemos hacer nada, el Gobierno federal no responde al llamado que hace Casa Franciscana, aquí tenemos la cuarta transformación, donde nuestros hermanos migrantes están siendo violentados por la Guardia Nacional y por el Ejército".

Al final ante la presión, ningún migrante fue detenido, ya que contaban con permiso temporal para transitar por el país, pero de no ser por los activistas franciscanos, la hubieran pasado mal.

Militares impidieron que el hecho fuera grabado

Cabe destacar que la familia interceptada señaló que las autoridades solo hacen el daño, pues no solo no los repatrian a su país, sino que los 'tiran' en la frontera sur del país.

