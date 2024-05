Sonora: Armando Alcalá promete total apoyo a las familias vulnerables

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - Con la finalidad de apoyar a los sectores social y económicamente más vulnerables de Cajeme, el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD, destacó que de verse favorecido con el voto de los cajemenses el próximo 2 de junio, durante su administración entregará 5 mil apoyos mensuales a familias a forma de despensas, medicamentos, pañales y láminas.

Armando Alcalá Alcaraz, dio a conocer que durante sus recorridos por diferentes sectores del municipio, algunos vecinos le han externado que durante los últimos años dejaron de entregarse este tipo de beneficios, situación que ha vulnerado la economía de muchas familias.

El candidato de la alianza ‘Fuerza y Corazón por Sonora’ lamentó: “cada vez que visitamos las colonias nos dicen que ya no tienen estos apoyos que antes se recibían cada mes, cuando fui Secretario del Ayuntamiento me tocó ver cómo se hacían todas estas entregas y ahora no están registradas en ningún programa de este tipo”.

Tras escuchar la situación de cientos de familias, Alcalá Alcaraz se comprometió a regresar todos estos apoyos que son tan necesarios para los más vulnerables, debido a que les permite mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Finalmente, se comprometió a encabezar un gobierno solidario con los sectores más necesitados y por ello aseguró que regresarán todos aquellos beneficios.

Fuente: Tribuna