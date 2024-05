Él es Pablo, el bailarín del polémico show para adultos en escuela católica de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Recientemente se desató una polémica por una serie de videos que muestran a una escuela católica de Hermosillo celebrar el Día de las Madres con un show de stripper. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y desataron todo tipo de reacciones debido a que muchos usuarios aseguran que este tipo de eventos es contradictorio a los valores que se imparten en el centro educativo.

Tras este hecho, el bailarín que protagonizó el espectáculo para las madres habló del tema y se presentó como Pablo Durazo. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven comentó que pese a que se volvió viral nadie ha dicho su nombre o mostrado su cara y quiere aprovechar la situación para subir su base de seguidores, ya que él se dedica a crear contenido enfocado en la vida fitness.

Hola soy ese muchacho de ahí, tal vez no ubicabas mi cara. Me presento, soy Pablo Durazo. Voy a aprovechar esta quemada para subir un poquito de seguidores porque en realidad llevo ya años creando contenido relacionado a marciales, fitness, soy modelo. Pero en realidad no saben lo extraño que se siente hacerme viral por esto", expresó Pablo.