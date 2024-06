Niegan triunfo a Heriberto Grijalva, candidato sin partido en Sonora, pese a tener más votos

Comparta este artículo

Rayón, Sonora.- El pasado 2 de junio el pueblo de Rayón, Sonora salió a ejercer su derecho al voto, y 711 de los habitantes del pueblo decidieron usar el recuadro en blanco de la boleta electoral para escribir el nombre de Heriberto Grijalva Vázquez. El ciudadano logró tener la mayoría de los sufragios, por encima de los candidatos oficiales, sin embargo, las autoridades electorales decidieron que no tomarían en cuenta la opinión del pueblo y dieron el gane al segundo lugar.

Heriberto Grijalva Vázquez, candidato no registrado para la presidencia municipal de Rayón, quien resultó ganador en la contienda electoral del pasado 2 de junio, no recibió su constancia de mayoría y por el contrario esta fue entregada a Alejandro Grijalva Robles, de la coalición PRI-PAN-PRD, aún sin la firma de la presidenta del Consejo Municipal Electoral.

Al hacer entrega, al segundo lugar, la misma presidenta del Consejo Municipal Electoral, señaló que ella no firmaba la constancia porque señaló textualmente, “yo no estoy de acuerdo con que se le entregue una constancia de mayoría a la persona que ante el sistema tuvo el primer lugar, pero en el pueblo tiene el segundo lugar por eso no la firme”.

En entrevista con TRIBUNA, Heriberto Grijalva Vázquez, mencionó que van a seguir un procedimiento de impugnación. “Aquí ya no es el puesto o el cargo, es que debe de haber respeto hacia lo que la mayoría diga, ellos nos debieron de haber entregado la constancia, ya si el tribunal nos decía otra cosa pues uno lo acepta, pero queremos que las cosas se hagan bien, que no esté viciado el proceso, porque no se pudo dejar las simpatías políticas de lado al momento de estar en el consejo”. Señaló que la población de Rayón se encuentra contenta por haber logrado la hazaña de ganarle a los partidos políticos.

Los que vivimos en pueblos y sabemos cómo se maneja la política, fue una hazaña porque le ganamos, y ganamos contra todo y muchas adversidades que nos enfrentamos y a la gente nos va a quedar la satisfacción de hasta ahorita de que demostramos que una persona no va a decidir por la mayoría de las personas. Demostramos que cuando la gente se decide y está convencida de hacer un cambio de verdad en los municipios no hay dinero que valga, no hay amenazas que valgan”.

Sin embargo, explicó a este medio que la sociedad sí está un poco decepcionada porque las autoridades electorales están permitiendo lo sucedido, no se respeta la decisión de las personas y se pierde la narrativa de la democracia.

Fuente: Tribuna