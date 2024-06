AMLO defiende el derecho a la victoria de candidato no registrado en Rayón, Sonora

Comparta este artículo

Rayón, Sonora.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en defensa de Heriberto Grijalva Vázquez, el candidato sin registro que ganó la elección municipal en Rayón, Sonora, pero que no ha recibido la constancia de mayoría por parte de las autoridades electorales locales. El mandatario aseguró que Grijalva Vázquez merece respeto y reconocimiento por su logro.

El 2 de junio, Heriberto Grijalva Vázquez, que se postuló como candidato no registrado, obtuvo 711 votos, y de esta forma logró superar a Alejandro Grijalva de la coalición PRI-PAN-PRD, que recibió 674 votos, y a Luz María Villegas de Morena, que quedó en tercer lugar con solamente 23 votos. La capacidad que tuvo Grijalva Vázquez para movilizar a los votantes y conseguir que escribieran su nombre en la boleta electoral es, según López Obrador, una señal clara de que la gente lo apoya para ocupar el cargo.

A pesar de su victoria, el Consejo Municipal Electoral de Rayón decidió no entregar la constancia de mayoría a Grijalva Vázquez, ya que argumentaron que no cumplió con los requisitos y que intentó registrar su candidatura fuera del tiempo establecido. En su lugar, le otorgaron la constancia a Alejandro Grijalva, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien quedó en segundo lugar.

El Instituto Estatal Electoral de Sonora, representado por su presidente Nery Ruiz Arvizu, sostuvo que su decisión se basa en procedimientos legales establecidos y no en criterios subjetivos. Según Arvizu, Grijalva Vázquez no impugnó la decisión inicial de no aceptar su candidatura no registrada, lo que complicó su situación legal.

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador llamó a confiar en el marco legal de Sonora y en la opinión de Alfonso Durazo, gobernador del estado, ya que él puede ofrecer una perspectiva legal sobre el asunto. AMLO también elogió el logro de Grijalva Vázquez, y lo comparó con "pegarle un home run a Mariano Rivera". Heriberto Grijalva Vázquez por su parte manifestó su intención de impugnar la decisión del Consejo Municipal Electoral.

Vamos ante el Tribunal, primero vamos a hacerlo ante el consejo, vamos a dejar ahí un documento. Ahorita apenas estamos teniendo contacto con los abogados y nos van a ir diciendo qué paso a seguir", declaró Grijalva Vázquez a medios locales

El caso de Heriberto Grijalva Vázquez no es único en el estado de Sonora. En los comicios de 2021, Édgar Aarón Palomino ganó la alcaldía del municipio de Cucurpe sin haber sido postulado por ningún partido. Sin embargo, su triunfo fue impugnado por el PAN, y tanto el Tribunal Estatal Electoral de Sonora como la Sala de Guadalajara le negaron la presidencia municipal.

