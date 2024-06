Animalistas piden proteger a los perros por altas temperaturas en Guaymas y Empalme 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Porque los 'lomitos' también son susceptibles a enfermedades graves debido a las altas temperaturas en la región de Guaymas y Empalme, animalistas piden extremar los cuidados y evitar los golpes de calor en las mascotas.

Javier Ibarra González, médico veterinario zootecnista y animalista alertó de la necesidad de brindar todos los cuidados necesarios y no exponerlas al calor fuerte ni los rayos del sol, esto al igual como sucede con las personas, así que también hay que tener mucho cuidado al no exponerlos y vayan a enfermarse los animalitos.

Detalló que los síntomas de un golpe de calor en las mascotas es que tienen el pulso acelerado, salivación, debilidad muscular, piel y pelaje muy calientes, dificultad para respirar, nerviosismo, jadeo, pérdida de visión, entre otros.

Ibarra González precisó que ante tales síntomas es importante trasladarlo a un lugar fresco y pedir ayuda a un veterinario, así como mojar toallas con agua y refrescar el cuello y cabeza, darles agua, y colocarle un ventilador.

Sostuvo que ante estas condiciones no se debe de utilizar agua helada, pues la reducción de la temperatura no debe de ser brusca, y no envolverla con toallas, aunque estén mojadas.

Se busca cuidar a los perros de los riesgos del calor

Remató que es muy importante seguir estas recomendaciones para no exponer al animalito a una posible muerte por el golpe de calor, ellos también sufren y sienten.

Fuente: Tribuna