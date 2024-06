Itson campus Náinari invita a la ciudadanía a la campaña de vacunación antirrábica canina y felina

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de atender de manera integral la salud de las familias y las mascotas, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y la Jurisdicción Sanitaria IV, arrancaron la ‘Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina’ misma que comenzó este jueves y culmina mañana viernes.

Juventino de Manuel Frías Morgas, encargado del Centro de Especialidades de Itson, recordó a la ciudadanía que la atención se realiza en la modalidad de ‘Drive Thru’ en el campus Náinari, por lo cual, las vacunas se aplicarán dentro de los propios vehículos donde se traslade a los pacientes caninos y felinos.



Finalmente, llamó a los propietarios de mascotas a sumarse a esta campaña, en favor no solo de los animales sino de la comunidad en general, como parte de una tenencia responsable.

Asimismo, indicó que los requisitos para vacunar perros y gatos son: edad mínima de 2 meses, hembras no gestantes (no embarazadas), hembras no lactantes y las mascotas deben ser llevadas por una persona adulta.

Finalmete, recordó que la atención se seguirá brindando el día viernes 14 de junio, de las 8:00 a 12:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas por parte de docentes y estudiantes del ‘Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia’.

Fuente: Tribuna