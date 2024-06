Guaymas: Bebé enferma necesita apoyo ciudadano para gastos médicos y alimentación 

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Luz Patricia Muñoz Romero, madre de una bebé guaymense necesito el apoyo de la ciudadanía para hacer frente a la enfermedad y salir adelante con los gastos que actualmente se están generando en el hospital del IMSS en Ciudad Obregón.

La mama de la niña expreso "quiero ver si me podría ayudar, soy de Guaymas tengo una bebé de 6 meses, internada en el IMSS de Ciudad. Obregón, ella sufre de una cardiopatía, misma que se le ha complicado con neumonía, hace 6 días le tuvieron que hacer una tractotomía, se complicó su estado respiratorio, el cual fue motivo para ingresarla a terapia intensiva como no se pudo entubar le pusieron una cánula, por lo cual no sabemos cuánto tiempo siga así".

Precisó que se ocupa leche infantil deslactosada, siendo la única que puede tomar "ojalá me pudiera apoyar, ya que todo se me ha juntado, estaba rentando un cuarto para salir a descansar pero ya no puedo pagarlo está muy caro todo y yo estoy sola con mi cuñada que se vino a apoyarme a cuidar a mi bebé, gracias".

El número para comunicarse con Luz Patricia es el celular 6221112917 y la cuenta para apoyarla y depositarle en su cuenta bancaria es HSBC 4213166196232494 a nombre de Laura Patricia Muñoz Romero.

Cabe destacar que actualmente la bebé se encuentra en el primer piso del área de pediatría cama 131 del IMSS Ciudad Obregón Sonora, donde también los interesados pueden dejar sus apoyos directamente.

Fuente: Tribuna