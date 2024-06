4% de las casillas electorales en Navojoa no abrieron este domingo 2 de junio

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Hasta las 11:00 horas, el Consejo Municipal Electoral de Navojoa reportó que al menos siete casillas no habían abierto al público debido a la falta de personal, por lo que se encuentran buscando sustitutos.

Nefy Evans Palomares, consejero presidente, mencionó que de las 216 casillas instaladas en total, sólo 209 lograron abrir a tiempo, mientras que siete de ellas se encuentran buscando sustitutos entre los funcionarios de casilla.

La jornada ha trascurrido con normalidad, desde las 08:00 de la mañana se empezaron a instalar las casillas, pero hasta el momento hay siete casillas de las 216 en total que están trabajando (en buscar personal) pero no tardan en quedar listas. Tenemos en total 209 casillas instaladas ya votando”, afirmó.

De acuerdo al funcionario electoral local, el retraso en la apertura de casillas se debe a la falta de personal, desde presidentes de casilla, secretarios y otros cargos más, por lo que se tiene que buscar sustitutos entre los mismos votantes.

Por lo regular, de la misma fila de los votantes se toman voluntarios para los funcionarios que hacen falta. La recomendación es que vayan a votar que aprovechen, que salgan, que no gane la apatía y que ejerzan su derecho”, puntualizó.

Hasta el momento no se ha precisado que casillas son las que no han abierto por falta de personal, sin embargo, durante un pequeño recorrido por parte de TRIBUNA SONORA se pudo constatar que a las 10:00 horas, la casilla de la sección 1245 ubicada en un domicilio particular por la calle Ignacio López Rayón #110 en la colonia Constitución, se encontraba sin abrir a los votantes.

Fuente: Tribuna