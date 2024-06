Conagua pronostica altas temperaturas y tolvaneras la primera semana de junio 2024

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡Una nueva semana está por iniciar! Y si luego de las Elecciones 2024 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, ya sea por motivos académicos, laborales o recreativos, es muy importante que te informes sobre cuál es el pronóstico del clima y el tiempo que advierten el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la primera semana de junio. ¡Toma precauciones!

La Conagua y el SMN señalan que el lunes 3 de junio de 2024 canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados a divergencia en niveles altos y al ingreso de humedad de ambos litorales, producirán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, caída de granizo (de diferente tamaño) y fuertes rachas de viento en estados del norte, occidente, centro y oriente de la República. No obstante, Sonora no se verá afectada.

En la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño se esperan cielos despejados y temperaturas máximas que estarán entre los 40 y 45°C. Asimismo, se advierte viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para el martes 4 de junio, continuará la tercera onda de calor de la temporada sobre la República Mexicana, pronosticándose temperaturas que podrían superar los 40 °C en 28 entidades del país.

El estado de Sonora sería uno de los afectados, pues se esperan, igualmente, temperaturas máximas que estarían entre los 40 y 45°C. Respecto a la probabilidad de lluvia, esta es nula, pues el cielo permanecería despejado gran parte de la jornada. En tanto, el miércoles 5 de junio de 2024 se espera que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera debilite la tercera onda de calor, sin embargo, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso.

Clima en Sonora para la primera semana de junio. Foto: Conagua

Ante esto, se espera que el estado de Sonora tenga viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de posibles tolvaneras. Respecto a las temperaturas, las máximas de este día seguirán entre los 40 y 45°C, por lo que se recomienda el uso de protector solar, la hidratación constante y la ventilación de espacios.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua